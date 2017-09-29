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Общество | На выполнение наказов жителей Пензы выделят по 2 млн рублей на округ

29.09.2017|09:20
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Глава города Валерий Савельев предложил внести в проект бюджета на будущий год по 2 млн рублей на депутатские округа для выполнения наказов избирателей. В 2017 году эта сумма составила 1,5 млн рублей.

«Один миллион депутаты должны будут направить на школы и детские сады, один - на благоустройство дворовых территорий», - уточнил Валерий Петрович.

«Также глава города предложил увеличить средства по грантовой поддержке до 12 миллионов рублей. Для того чтобы работы по благоустройству территорий округов в 2018 году начались своевременно, срок подачи предложений установлен до 5 октября», - сообщает пресс-служба Пензенской гордумы.

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Гость|29.09.2017 09:40|

Такую сумму нужно выделять на каждый район пензы по 2—3 раза в год !!!

Гость|29.09.2017 09:40|

ВНИМАНИЕ 7 октября в 11 на Театральной площади собираются жители Пензы, которые не хотят замерзнуть этой зимой. Будут обсуждаться НОВЫЕ ТАРИФЫ за ГВС. В 12 шествие с к ТЭЦ с выдвинутыми требованиями.

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