29.09.2017 | 09:20

Глава города Валерий Савельев предложил внести в проект бюджета на будущий год по 2 млн рублей на депутатские округа для выполнения наказов избирателей. В 2017 году эта сумма составила 1,5 млн рублей.

«Один миллион депутаты должны будут направить на школы и детские сады, один - на благоустройство дворовых территорий», - уточнил Валерий Петрович.

«Также глава города предложил увеличить средства по грантовой поддержке до 12 миллионов рублей. Для того чтобы работы по благоустройству территорий округов в 2018 году начались своевременно, срок подачи предложений установлен до 5 октября», - сообщает пресс-служба Пензенской гордумы.