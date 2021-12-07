Общество

На восстановление лагеря «Орленок» нужен 1 млрд рублей

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Чтобы восстановить детский оздоровительный лагерь «Орленок», нужна крупная сумма. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов на своей странице в Instagram в понедельник, 6 декабря.

В одном из постов чиновник рассказал о планах по созданию региональной программы капитального ремонта лагерей. Он уточнил, что сейчас в области функционируют 13 учреждений, но имеются и такие, которые готовы к работе на 80-90%, нужно лишь завершить в них ремонт.

Предполагается, что по новой программе ежегодно на восстановление лагерей будут выделять около 50 млн рублей.

Один из подписчиков Олега Ягова поинтересовался у него судьбой «Орленка», «Дружбы» и «Карасика».

«Насколько мне известно, чтобы реанимировать ДОЛ «Орленок», администрации Пензы необходимо найти около 1 млрд рублей, на «Дружбу» и «Карасик» нет актуальной проектно-сметной документации, поэтому пока планируем помочь детским лагерям, которые указаны в посте», - ответил первый зампред.

В его посте речь шла о «Зеленой поляне» в Шемышейском районе, «Юности», «Строителе», кузнецком «Луче» и каменской «Березке».

«Орленок», расположенный на окраине Пензы в Ахунах, закрылся на реконструкцию в 2017 году. Однако заключенный с липецкой фирмой контракт не был исполнен: проект не прошел государственную экспертизу. В 2020-м начались поиски нового подрядчика, но успехом не увенчались.

В конце ноября 2021 года стало известно, что к реконструкции решили привлечь средства концессионеров. Начались работы по формированию участка. В мэрии Пензы заверили, что в итоге «Орленок» не уйдет в чьи-то руки, а останется в ведении города.

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Гость||

"Восстанавливать" по методу планетария и цирка планируется?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В мэрии Пензы заверили, что в итоге «Орленок» не уйдет в чьи-то руки
... в чьи-то чужие руки, а уйдет в свои, надежные и проверенные, отремонтированный предварительно за казенный счет.

Гость||

1 млрд это 500 раз по 2 млн. Если оптимизировать нн-ое количество штата чиновников, то вполне достижимая задача за пару-тройку лет лагерь отремонтировать.

Имя: Гость
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