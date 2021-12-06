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Общество

В Пензенской области займутся поэтапным ремонтом лагерей

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В Пензенской области создадут программу капитального ремонта оздоровительных лагерей. Предполагается, что она будет пятилетней. Поэтапное финансирование позволит постепенно привести материально-техническую базу загородных учреждений детского отдыха в надлежащее состояние.

«Лагеря не строятся практически с советского периода. Мы посмотрели статистику по Пензенской области - последний детский оздоровительный загородный лагерь был построен в 1989 году. Назрел вопрос реконструкции лагерей, может быть даже строительства новых объектов для детского отдыха», - доложил первый зампред регионального правительства Олег Ягов губернатору Олегу Мельниченко в понедельник, 6 декабря.

В настоящее время в Пензенской области 13 загородных лагерей. Среди них есть учреждения, готовые к работе на 90%, но в муниципальных бюджетах нет средств на завершение ремонта.

«В качестве примера могу привести детский оздоровительный лагерь «Зеленая поляна» в Шемышейском районе. Сам туда выезжал. Великолепное место, недалеко от Пензы, то есть можно было бы включить этот лагерь в число действующих», - предложил Ягов. Его слова приводит пресс-служба правительства.

В ближайшее время работы могут пройти в лагере «Юность» (есть актуализированная проектно-сметная документация на ремонт в одном из корпусов и капитальный ремонт трех фасадов). В «Строителе» требуется обновить актовый зал и обустроить зоны для спорта и отдыха.

Оба этих учреждения также нуждаются в увеличении количества мест для детей.

В Кузнецком районе популярностью пользуется лагерь «Луч». Там готова документация на ремонт кровли жилого корпуса и столовой.

В Каменском районе ремонт необходим лагерю «Березка»: нужно восстановить крыши на трех корпусах и модернизировать бассейн.

Перечисленные учреждения могут задействовать уже в следующем сезоне. Кроме того, с 2022 года муниципалитеты Пензенской области начнут разработку проектно-сметной документации на ремонт других лагерей.

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