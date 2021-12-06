Жителя Наровчатского района наказали за избиение ребенка

06.12.2021 | 15:48

Жителя Наровчатского района признали виновным в нанесении побоев несовершеннолетней племяннице.

Как установил суд, в июле мужчина купил в Наровчате наушники и спиртное, а затем отправился навестить брата, который проживает в одном из сел.

После застолья у родственника гость обнаружил, что у него пропали новые наушники. Мужчина заподозрил, что в исчезновении покупки замешана его маленькая племянница, и вызвал ее на разговор.

«Во время возникшей ссоры гражданин нанес ей удар рукой по спине и один раз ударил переносным шнуром по ноге, причинив девочке физическую боль», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

Служители Фемиды вынесли постановление о признании сельчанина виновным в правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев и совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль) и оштрафовали его на 7 000 рублей.