Стало известно, когда возобновится строительство цирка в Пензе

06.12.2021 | 12:28

В понедельник, 6 декабря, стало известно, когда планируется продолжить строительство цирка, который возводится на протяжении вот уже восьми лет.

Ситуацией на объекте заинтересовался один из пользователей, оставивший обращение в комментариях на странице губернатора в Instagram.

«А у нас когда-нибудь цирк достроят? На те деньги, которые выделили... За это время можно было два построить с нуля. Это как со стадионом в Питере. И, главное, никого виновных нет», - написал житель региона по имени Сергей.

Мужчине ответил представитель регионального министерства строительства и дорожного хозяйства: «В настоящее время готовится заявка на размещение государственного заказа. После проведения аукциона и выбора подрядной организации строительно-монтажные работы будут возобновлены».

Возведение нового здания цирка после сноса старого длится с 2013 года. Изначально планировалось построить его к 2014-му, но процесс затянулся. В ноябре 2018-го был объявлен новый срок - 20 декабря 2021 года.

Однако в конце мая 2021 года генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков сообщил, что завершение строительства цирка в Пензе запланировано на 2022 год.

Росгосцирк объяснил смещение сроков дополнительными работами, которые необходимо выполнить в связи с тем, что в 2020 году вступили в силу новые требования к пожарной безопасности зданий и содержанию животных.

В июле 2021-го было заявлено, что сдачу цирка в эксплуатацию тормозит дополнительная экспертиза, потребовавшаяся после проведения монолитных работ по усилению строительных конструкций и элементов.