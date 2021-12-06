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Общество

Стало известно, когда возобновится строительство цирка в Пензе

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В понедельник, 6 декабря, стало известно, когда планируется продолжить строительство цирка, который возводится на протяжении вот уже восьми лет.

Ситуацией на объекте заинтересовался один из пользователей, оставивший обращение в комментариях на странице губернатора в Instagram.

«А у нас когда-нибудь цирк достроят? На те деньги, которые выделили... За это время можно было два построить с нуля. Это как со стадионом в Питере. И, главное, никого виновных нет», - написал житель региона по имени Сергей.

Мужчине ответил представитель регионального министерства строительства и дорожного хозяйства: «В настоящее время готовится заявка на размещение государственного заказа. После проведения аукциона и выбора подрядной организации строительно-монтажные работы будут возобновлены».

Возведение нового здания цирка после сноса старого длится с 2013 года. Изначально планировалось построить его к 2014-му, но процесс затянулся. В ноябре 2018-го был объявлен новый срок - 20 декабря 2021 года.

Однако в конце мая 2021 года генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков сообщил, что завершение строительства цирка в Пензе запланировано на 2022 год.

Росгосцирк объяснил смещение сроков дополнительными работами, которые необходимо выполнить в связи с тем, что в 2020 году вступили в силу новые требования к пожарной безопасности зданий и содержанию животных.

В июле 2021-го было заявлено, что сдачу цирка в эксплуатацию тормозит дополнительная экспертиза, потребовавшаяся после проведения монолитных работ по усилению строительных конструкций и элементов.

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Гость||

Пока коллективный иммунитет не достигнем, не достроят.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

представитель регионального министерства строительства и дорожного хозяйства: «В настоящее время готовится заявка
Бездельники! Только отписки сочинять, вот и всё, что могут! Почему заявка готовится "в настоящее время"? Почему не готовили вы её в 2014,15,16....20,21 годах? Все носы за эти годы от безделья исковыряли.

Гость||

Да интересненько сколько уже бабла освоили и сколько осталось освоить?

Гость||

Не трогайте Гришина. Он хорошо сидит. Никого не трогает, примус починяет. Вот и его не трогайте. Теперь они вдвоем с Панюхиным будут один примус починять. Так Воланд, тьфу, Мельниченко им сказал.

Гость||

Если заявка только еще готовится, то конкурс будет проведен не раньше весны 2022-го, а строительство возобновят при самом благоприятном раскладе не ранее осени. То есть только в 2023-м можно начинать ожидать завершения работ.

Гость||

Стало известно, что пока ничего неизвестно.

Гость||

Заявку можно готовить еще много месяцев. Потом ее долго будут рассматривать эксперты. Потом забракуют, как уже бывало в истории этого долгостроя. Этот увлекательный процесс может длиться бесконечно.

Имя: Гость
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