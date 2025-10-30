Общество

Олег Денисов рассказал о вырубке деревьев на Олимпийской аллее

При строительстве парковки и модульного павильона на Олимпийской аллее со стороны Окружной не пострадало ни одно дерево. Об этом в четверг, 30 октября, во время прямого эфира во «ВКонтакте» сообщил глава Пензы Олег Денисов.

«Дополнительно деревья не вырубали. Парковка была отстроена, заасфальтирована в своих размерах, ни одного «квадрата» не захватили. А вот уже где кафе - там также дали разрешение без сруба какого-либо дерева, ни одно не пострадало. Оно [кафе] находится между деревьями», - отметил он.

Летом у возводимого павильона часть растительности все же вырубили. Представитель управления культуры города тогда пояснял, что это никак не связано со строительством.

«Удалены лишь аварийные растения и растения, зараженные ясеневой златкой», - рассказал он.

В настоящее время под спил попадают опасные деревья, о которых жители периодически сообщают властям. Их незамедлительно убирают, подчеркнул глава города.

Проведено обследование насаждений вдоль прогулочных асфальтированных дорожек. «В парке Белинского есть отдел озеленения и благоустройства муниципального учреждения, планово уже провели санитарную обрезку, кронирование», - заявил Олег Денисов.

