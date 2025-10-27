Будущая жительница ЖК «Соседи» поделилась историей покупки

27.10.2025 | 12:34

Жительница Пензы Ольга Журавлева поделилась историей покупки квартиры в ЖК «Соседи» на Минской от строительной группы «Рисан».

Комплекс планируется ввести в эксплуатацию в конце года, сейчас готовность объекта превышает 95%. Это один дом с подземным паркингом, кладовыми и закрытым охраняемым двором в удобном районе - Ближнем Арбекове.

Ольга Журавлева отлично знает район: с рождения она жила на Минской, в пятиэтажном доме напротив торгового центра «Зима», а потом вместе с родителями переехала в частный дом в Цыганском Поселке.

«От бабушки и дедушки мне досталась квартира на улице Ульяновской. Я была решительно настроена сделать ремонт и жить там с семьей, мы даже вывезли мебель. Но специалист, которого мы пригласили для оценки масштабного ремонта, посоветовал не вкладываться в старую квартиру. Он оценил ремонт примерно в 2,5 миллиона, а стоимость квартиры на эту сумму при продаже в перспективе увеличить не получится», - пояснила она.

Экспертное мнение побудило Ольгу посмотреть в интернете объявления о продаже квартир в новостройках поблизости.

«Квартиру с ремонтом я не хотела, чтобы сделать все для себя. В «Соседях» мне понравилась планировка - кухня-гостиная, две спальни и два санузла. Ничего ломать не будем, только выделим лоджию в гостиной», - поделилась планами будущая жительница ЖК.

Первым делом она обратилась за расчетом ипотеки по рыночной стоимости, но платеж оказался слишком высоким.

«В итоге я воспользовалась длительной рассрочкой от застройщика. Ежемесячный платеж по рассрочке вышел сильно меньше, чем в ипотеку. Старую квартиру я продала за один день. Весь процесс с момента, когда мне посоветовали купить новую квартиру, до бронирования занял неделю. Для меня это знак, что все сложилось так, как должно было!» - отметила Ольга Журавлева.

Менять локацию для жизни ей не хотелось.

«Все идеально получилось: родители остаются рядом, а дочке не придется менять школу. Мне Арбеково всегда нравилось, но сейчас его сильно застроили, а здесь, на Минской, такого пока нет. Как будто ты в городе, но за городом - из окон видно воду, горизонт и частные дома. Еще нравится, что двор вообще без машин - отдельная огороженная территория», - рассказала счастливая обладательница квартиры.

