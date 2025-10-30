В «Термодоме» рассказали о спросе на квартиры в ЖК «8 Марта»

30.10.2025 | 10:42

Специалисты «Термодома» по итогам октября сформировали внутренний рейтинг проектов холдинга, по которым чаще всего обращаются в офисы продаж. Наряду с топовым «Созвездием» в Городе Спутнике в Пензе клиенты этой осенью чаще прочих запрашивают консультации по квартирам в жилых комплексах «Баланс», «Новелла» и «8 Марта».

«8 Марта» на начало месяца интересовались больше. На это есть несколько причин.

Сейчас в продаже последний дом комплекса, когда строительство завершится, проект обретет целостность. Внутренние территории корпусов объединятся в единое пространство с дорожками, аллеями, площадками для отдыха, прогулок и детских игр.

Кирпичный дом имеет подземный паркинг и безопасный двор. Внутри квартир удобные планировки.

В 1-комнатных имеются гардеробная, просторная кухня с выходом на лоджию, место для зимнего сада или кабинета. В 2-комнатных - кухня-гостиная для встреч, изолированная спальня. В 3-комнатных у каждого ребенка свое пространство, также есть где общаться с близкими.

Можно подобрать удобные варианты платежей, включая рассрочку или льготный кредит по государственной ипотечной программе.

