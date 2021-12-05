В области пройдет декада проверок в школьных пищеблоках

В субботу, 4 декабря, министр образования региона Алексей Комаров анонсировал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» декаду проверок пищеблоков.
Администрации образовательных учреждений Пензенской области попросили предоставить комиссии доступ в пищеблоки.
Члены комиссии, в которую войдут представители прокуратуры, главы администраций муниципальных районов и городских округов, депутаты, сотрудники регионального управления Роспотребнадзора и министерства образования области, родители, проконтролируют качество поступающих на кухни продуктов, проверят соблюдение технологии приготовления пищи.
Кроме того, специалисты оценят выполнение противоэпидемических требований сотрудниками пищеблоков.
Проверки начнутся 6 декабря. Свою работу комиссия завершит 17-го числа.
Ранее сообщалось, что в Пензе возобновился родительский контроль качества блюд, которыми кормят в школьных столовых. Горожане могут попробовать завтрак или обед для детей в любой день, предварительно согласовав свой визит с руководством образовательного учреждения.
Кроме того, на сайте мэрии областного центра www.penza-gorod.ru проводится опрос на тему школьного питания.
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Ни дня без этой темы! Не надоело? Кому выгодны эти пищеблоки? Кто хочет все подмять под себя?