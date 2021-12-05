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Общество

В области пройдет декада проверок в школьных пищеблоках

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В субботу, 4 декабря, министр образования региона Алексей Комаров анонсировал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» декаду проверок пищеблоков.

Администрации образовательных учреждений Пензенской области попросили предоставить комиссии доступ в пищеблоки.

Члены комиссии, в которую войдут представители прокуратуры, главы администраций муниципальных районов и городских округов, депутаты, сотрудники регионального управления Роспотребнадзора и министерства образования области, родители, проконтролируют качество поступающих на кухни продуктов, проверят соблюдение технологии приготовления пищи.

Кроме того, специалисты оценят выполнение противоэпидемических требований сотрудниками пищеблоков.

Проверки начнутся 6 декабря. Свою работу комиссия завершит 17-го числа.

Ранее сообщалось, что в Пензе возобновился родительский контроль качества блюд, которыми кормят в школьных столовых. Горожане могут попробовать завтрак или обед для детей в любой день, предварительно согласовав свой визит с руководством образовательного учреждения.

Кроме того, на сайте мэрии областного центра www.penza-gorod.ru проводится опрос на тему школьного питания.

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Гость||

Ни дня без этой темы! Не надоело? Кому выгодны эти пищеблоки? Кто хочет все подмять под себя?

Гость||

Казак ряженый не про образование думает

Гость||

В Финляндии, без нефти , газа и путена, полностью завтраки и обеды бесплатны, для всех.

Гость||

сам ничего не создал, от неумения только проверки

Гость||

Не повезло образованию.

Гость||

А у нас министр образования будет думать о процессе воспитания детей, заработной плате учителей, оснащением школ всем необходимым заниматься, или может только по школьным столовым ходить пыль искать?

Гость||

Дожили...Сам министр едет по образовательным учреждениям и проверяет пыль на вентиляциях, паутину в углах и чистоту тарелок. Беда! Не тем министр образования занимается...не тем!

Гость||

Да ладно, пищеблок это же всё, и житница и здравница, и место доходной работы повара. Без хорошего школьного пищеблока это не жизнь, это упадок сил, хроническая усталость у учащихся. А тут вкусно, сытно поел и вперёд!, грызть гранит науки, поэтому пищеблок у нового министра поставлен во главу угла .

Гость||

Скоро весь город над министром образования смеяться будет. Школы в области разваливаются, а он по пищеблокам каждый день ходит.

Гость||

Гость писал(a):

а он по пищеблокам каждый день ходит.
Ему жрать нечего!Недавно в должности!

Гость||

Хочешь сказать, только недавно кулинарный техникум окончил, так и тянет к бачкам и плите?

Гость||

эх галки галочки

Имя: Гость
Комментарий:

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