На строительство дворца игровых видов спорта нужно более 700 млн

В Пензе хотят построить первый в регионе современный дворец игровых видов спорта. В 2022 году запланирована подготовка проектно-сметной документации на объект.
Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал зампред правительства области Олег Ягов.
Сооружение будет использоваться для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол. На строительство потребуется более 700 млн рублей. Полагается, что финансирование будет в том числе и из федерального бюджета.
Дворец появится в районе стадиона «Локомотив». Внутри сделают два игровых зала, один на 1 000 мест, другой, тренировочный - на 300. К работам намерены приступить в 2023 году.
Ранее Олег Ягов сообщил о предстоящей реконструкции стадиона «Пенза». На данные работы хотят направить 664 млн рублей. Обновленный объект станет тренировочной базой для регбистов. Специалисты обустроят поле с искусственным покрытием, поле для мини-футбола, построят ФОК, а также небольшое кафе и гостиницу.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
проблем то в Пензе нет))) фоки на каждом углу, теперь дворцы))) трубы в теплотрассах лучше поменяйте придурки...