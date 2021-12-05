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Общество

На строительство дворца игровых видов спорта нужно более 700 млн

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В Пензе хотят построить первый в регионе современный дворец игровых видов спорта. В 2022 году запланирована подготовка проектно-сметной документации на объект.

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал зампред правительства области Олег Ягов.

Сооружение будет использоваться для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол. На строительство потребуется более 700 млн рублей. Полагается, что финансирование будет в том числе и из федерального бюджета.

Дворец появится в районе стадиона «Локомотив». Внутри сделают два игровых зала, один на 1 000 мест, другой, тренировочный - на 300. К работам намерены приступить в 2023 году.

Ранее Олег Ягов сообщил о предстоящей реконструкции стадиона «Пенза». На данные работы хотят направить 664 млн рублей. Обновленный объект станет тренировочной базой для регбистов. Специалисты обустроят поле с искусственным покрытием, поле для мини-футбола, построят ФОК, а также небольшое кафе и гостиницу.

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Гость||

проблем то в Пензе нет))) фоки на каждом углу, теперь дворцы))) трубы в теплотрассах лучше поменяйте придурки...

Гость||

умираем, а дворцы строим.

Гость||

Лучше для детей строить,чем для ожиревших "верунов"...

Гость||

05.12.2021 15:04|

проблем то в Пензе нет))) фоки на каждом углу, теперь дворцы))) трубы в теплотрассах лучше поменяйте придурки...

А в натуре

Гость||

При такой смертности как сейчас, не то что спортом заниматься,работать в скором времени будет некому.

Гость||

Гость писал(a):

При такой смертности как сейчас, не то что спортом заниматься,работать в скором времени будет некому.
Мигрантов завезут работать,а церковникам дохода не будет.

доход по вере...

Гость||

А проведём акцию или флешмоб, как они любят?Нужны ли мельниченки,басенки,, яговы, лидины и остальная едросня?

Гость||

Развратные девки жаждут секса - приди и сними (без денег и подарков), просто секс, вот ---- http://bit.do/bazis

Гость||

Они нужны только паскуде одной, великому геополитику

Имя: Гость
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