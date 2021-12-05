На строительство дворца игровых видов спорта нужно более 700 млн

05.12.2021 | 14:56

В Пензе хотят построить первый в регионе современный дворец игровых видов спорта. В 2022 году запланирована подготовка проектно-сметной документации на объект.

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал зампред правительства области Олег Ягов.

Сооружение будет использоваться для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол. На строительство потребуется более 700 млн рублей. Полагается, что финансирование будет в том числе и из федерального бюджета.

Дворец появится в районе стадиона «Локомотив». Внутри сделают два игровых зала, один на 1 000 мест, другой, тренировочный - на 300. К работам намерены приступить в 2023 году.

Ранее Олег Ягов сообщил о предстоящей реконструкции стадиона «Пенза». На данные работы хотят направить 664 млн рублей. Обновленный объект станет тренировочной базой для регбистов. Специалисты обустроят поле с искусственным покрытием, поле для мини-футбола, построят ФОК, а также небольшое кафе и гостиницу.