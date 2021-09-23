Общество

В Пензе дворец игровых видов спорта начнут строить в 2023 году

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Неухоженным и старомодным выглядит стадион «Локомотив». А пару лет спустя он может стать еще и меньше по размеру: часть территории отойдет под строительство. Запланировано возведение объекта, подобного которому в Пензе нет. Это будет дворец игровых видов спорта. Уже закончились предпроектные работы.

«Мы уже понимаем, сколько этот объект будет стоить примерно, плюс мы уже видим, что будет два игровых зала: один зал на 1 000 мест, второй - тренировочный зал на 300 мест. И этот объект планируется построить в районе стадиона «Локомотив». Будет выделен участок мэрией, и на части стадиона «Локомотив» будет построен этот объект», - сообщил врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Баскетболисты, волейболисты и футболистки «Лагуны-УОР», для которых новый дворец станет основной базой, не скрывают своей радости. Девушки из «Юности» много лет считают своей площадку в Комсомольском парке, зал любят. Но там за игрой могут наблюдать максимум человек 200, а хочется большего. Есть и другие сложности.

«Площадка сама нужных размеров, разметка на поле, но вне площадки очень много разных нюансов. Технические зоны, зоны безопасности, раздевалки, зоны для восстановления, для медицинского обслуживания - все это уже в рамки не входит», - отметила директор баскетбольной команды «Юность» Ольга Сизякова.

Новый дворец будет соответствовать всем современным требованиям. Пока на строительство предусмотрено более 200 миллионов из федерального бюджета. Необходимо будет и софинансирование из областной казны. Сам «Локомотив» тоже преобразится.

«Там у нас расположена футбольная школа, и там ее планируют оставить, построить качественные футбольные поля», - рассказал Григорий Кабельский.

У самих спортсменов-профессионалов пока возникает только один вопрос: как они будут делить новый дворец. Хотя об этом думать еще рано - объект начнут строить в 2023 году.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

А цирк уже достроили?

А жрамик жрецам?

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