Общество

Во Введенской церкви Пензы не могут начать реконструкцию

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Свой престольный праздник одна из старейших церквей города Пензы, Введенская, встретила с закрытыми дверями. Храм не действует - он законсервирован и ждет реконструкции. Готова проектно-сметная документация. Расчищено место под заливку фундамента - 54 грузовика мусора вывезли. Но работы не начинаются: нехватка средств.

Однако настоятель не унывает. Уже чудо, что удалось сохранить старинный чтимый образ «Введение во Храм Пресвятой Богородицы», который принадлежал церкви с момента ее постройки в 1767 году. Сейчас он украшает храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

«Она действительно являет чудесные милости. Люди сюда идут, заказывают молебны, благодарят Матерь Божию, и в радости, и в скорби приходят к Ее образу. Сохранился благолепный вид иконы, она в великолепном состоянии», - рассказал настоятель Введенской церкви г. Пензы протоиерей Святослав Рудый.

В основе праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы лежит предание о том, как родители Марии Иоаким и Анна отвели свою дочь в иерусалимский собор для посвящения Богу. Тогда случилось чудо: трехлетняя девочка самостоятельно поднялась по высоким ступеням вверх. Это и считается ее первыми шагами навстречу Господу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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