В истории с бланками согласия на вакцинацию детей поставлена точка

04.12.2021 | 18:30

Фейк или не фейк - ответ на вопрос, похоже, найден. Съемочной группе 11 канала удалось встретиться и поговорить с мамой одного из пензенских учеников. Заявления о согласии на вакцинацию несовершеннолетних или об отказе от нее действительно были разосланы родителям.

«Ребенок принес бланк в четверг, в пятницу отнес его в школу. И в пятницу же я в инстаграме увидела, что это фейк», - рассказала жительница Пензы.

Заявление мама несовершеннолетнего сфотографировала - на память. Как следует из текста, детей в образовательной организации планировали прививать не от коронавируса, а «от гамма ковид вак-м». Такие бланки получили многие.

«В нашем классе всем дали, и у знакомых так же», - уточнила женщина.

Фотографии бланков, которые якобы должны заполнить учащиеся или их родители, появились в социальных сетях на этой неделе. В министерстве образования области, изучив документ повнимательнее, назвали его фейковым. Усомнилась в его подлинности и заместитель министра здравоохранения Марина Воробьева.

Тем временем в некоторых образовательных организациях региона дали задний ход. В школах, где раздали подобные заявления, утверждают, что поторопились и ничего заполнять не надо.