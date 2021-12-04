Общество

В истории с бланками согласия на вакцинацию детей поставлена точка

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Фейк или не фейк - ответ на вопрос, похоже, найден. Съемочной группе 11 канала удалось встретиться и поговорить с мамой одного из пензенских учеников. Заявления о согласии на вакцинацию несовершеннолетних или об отказе от нее действительно были разосланы родителям.

«Ребенок принес бланк в четверг, в пятницу отнес его в школу. И в пятницу же я в инстаграме увидела, что это фейк», - рассказала жительница Пензы.

Заявление мама несовершеннолетнего сфотографировала - на память. Как следует из текста, детей в образовательной организации планировали прививать не от коронавируса, а «от гамма ковид вак-м». Такие бланки получили многие.

«В нашем классе всем дали, и у знакомых так же», - уточнила женщина.

Фотографии бланков, которые якобы должны заполнить учащиеся или их родители, появились в социальных сетях на этой неделе. В министерстве образования области, изучив документ повнимательнее, назвали его фейковым. Усомнилась в его подлинности и заместитель министра здравоохранения Марина Воробьева.

Тем временем в некоторых образовательных организациях региона дали задний ход. В школах, где раздали подобные заявления, утверждают, что поторопились и ничего заполнять не надо.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

А когда привлекут к ответственности министерство образования Пензенской области за заведомо ложное утверждение о том что это так называемый «фейк»? Повадились всё называть фейками.

Гость||

Поставленной точки не увидел. Это распространили в школах? Я правильно понял? И кто за это ответил? Кого наказали?

Гость||

Минобр дал! Фейк у них. Тогда учителей и директора за фейк наказывайте! Да еще и против гамма ковид вак. Это что за болезнь?

Гость||

Гость писал(a):

гамма ковид вак
Оказывается, это болезнь :)))

Прививка-то Гам-КОВИД-Вак, можно с добавкой -М

Гость||

Не пора менять министра?

Зачем нам врунишка?

Гость||

Точку ставить рано. Теперь следствие, суд, тюрьма-сибирь. А как же, за социально вредные фейки то. И ведь не епрвый раз в школах офоршмачились. Че то там и с выборами дурканули, в бессоновке вроде, помнится.

Гость||

Гость писал(a):

Точку ставить рано. Теперь следствие, суд, тюрьма-сибирь.
Кто-то из чиновников будет наказан? Что скажет Чащина? Не пора ли на выход за такие фейки?

Гость||

Гость писал(а):

> Поставленной точки не увидел. Это распространили в школах? Я правильно

> понял? И кто за это ответил? Кого наказали?

Директоров школ под следствие и на нары!

Гость||

"В школах, где раздали подобные заявления, утверждают, что поторопились и ничего заполнять не надо."

В каких школах поторопились?

Гость||

Гость писал(a):

утверждают, что поторопились
Ну как они наказаны за "торопливость"??? Или закон о фейках на них не распространяется?

Гость||

Долг платежом красен. А ошибка - расплатой.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тем временем в некоторых образовательных организациях региона дали задний ход. В школах, где раздали подобные заявления, утверждают, что поторопились и ничего заполнять не надо.
Ну и кто после этого уволен???

Имя: Гость
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