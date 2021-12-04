В истории с бланками согласия на вакцинацию детей поставлена точка

Фейк или не фейк - ответ на вопрос, похоже, найден. Съемочной группе 11 канала удалось встретиться и поговорить с мамой одного из пензенских учеников. Заявления о согласии на вакцинацию несовершеннолетних или об отказе от нее действительно были разосланы родителям.
«Ребенок принес бланк в четверг, в пятницу отнес его в школу. И в пятницу же я в инстаграме увидела, что это фейк», - рассказала жительница Пензы.
Заявление мама несовершеннолетнего сфотографировала - на память. Как следует из текста, детей в образовательной организации планировали прививать не от коронавируса, а «от гамма ковид вак-м». Такие бланки получили многие.
«В нашем классе всем дали, и у знакомых так же», - уточнила женщина.
Фотографии бланков, которые якобы должны заполнить учащиеся или их родители, появились в социальных сетях на этой неделе. В министерстве образования области, изучив документ повнимательнее, назвали его фейковым. Усомнилась в его подлинности и заместитель министра здравоохранения Марина Воробьева.
Тем временем в некоторых образовательных организациях региона дали задний ход. В школах, где раздали подобные заявления, утверждают, что поторопились и ничего заполнять не надо.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
А когда привлекут к ответственности министерство образования Пензенской области за заведомо ложное утверждение о том что это так называемый «фейк»? Повадились всё называть фейками.