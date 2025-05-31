Сельчанин избил подростка, приняв танец за оскорбление

31.05.2025 | 10:04

19-летний житель Шемышейского района напал на 17-летнего подростка, решив, что тот хочет его оскорбить.

Парень катался на машине со своей девушкой и возле магазина увидел незнакомого тинейджера, который активно жестикулировал в его сторону.

Молодой человек посчитал, что таким образом подросток хочет его оскорбить, и решил выяснить отношения. Заглушив мотор, он подошел к «обидчику», схватил того за одежду и ударил головой в нос. Затем сел за руль и уехал.

Подросток обратился в полицию. Он объяснил, что не хотел никого задеть, просто услышал из машины знакомую песню и стал танцевать под нее.

На агрессивного водителя завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в УМВД России по Пензенской области.