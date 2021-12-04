Общество

Маленьким пензенцам с COVID-19 создали новогоднее настроение

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Пациентам инфекционного отделения областной детской больницы с самого утра создали новогоднее настроение. Люди в белых противоэпидемических костюмах их уже не удивляют, а вот гость в богатой красной шубе, с пышной бородой и волшебным посохом сюда ни разу не заглядывал.

Пройтись по палатам и поиграть с малышами Деду Морозу не позволила эпидемическая обстановка, поэтому новогодний волшебник пообщался с детьми, соблюдая дистанцию. Слышать друг друга помог мобильный телефон. Прихода сказки ждали в каждом боксе. Чтобы порадовать бородатого старца, ребята сделали рисунки и повесили на окна.

«Конечно, дети готовились, приготовили письма, озвучат их Дедушке Морозу по телефону. Подарки - не конфеты, потому что их не всем детям можно, - разнесут по всем палатам», - рассказала начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

В роли сказочных помощников выступили сотрудники МУП «Зеленое хозяйство», задействовав вместо саней с оленями подъемник.

В День написания писем Деду Морозу листочки с желаниями детей, проходящих лечение в больнице, передали лично в руки волшебнику. Он пообещал, что прочитает каждое послание и постарается к Новому году исполнить все мечты.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Спектакль

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В роли сказочных помощников выступили сотрудники МУП «Зеленое хозяйство», задействовав вместо саней с оленями подъемник.

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У Дед Мороза никогда и не было саней с оленями. Он ездит на тройке лошадей. Демид Густов не знает нашей истории и культуры.

Гость||

Хорошо не в июле

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