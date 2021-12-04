Маленьким пензенцам с COVID-19 создали новогоднее настроение

04.12.2021 | 19:30

Пациентам инфекционного отделения областной детской больницы с самого утра создали новогоднее настроение. Люди в белых противоэпидемических костюмах их уже не удивляют, а вот гость в богатой красной шубе, с пышной бородой и волшебным посохом сюда ни разу не заглядывал.

Пройтись по палатам и поиграть с малышами Деду Морозу не позволила эпидемическая обстановка, поэтому новогодний волшебник пообщался с детьми, соблюдая дистанцию. Слышать друг друга помог мобильный телефон. Прихода сказки ждали в каждом боксе. Чтобы порадовать бородатого старца, ребята сделали рисунки и повесили на окна.

«Конечно, дети готовились, приготовили письма, озвучат их Дедушке Морозу по телефону. Подарки - не конфеты, потому что их не всем детям можно, - разнесут по всем палатам», - рассказала начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

В роли сказочных помощников выступили сотрудники МУП «Зеленое хозяйство», задействовав вместо саней с оленями подъемник.

В День написания писем Деду Морозу листочки с желаниями детей, проходящих лечение в больнице, передали лично в руки волшебнику. Он пообещал, что прочитает каждое послание и постарается к Новому году исполнить все мечты.