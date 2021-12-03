Пензенские школьники рассказали историю 354-й стрелковой дивизии

03.12.2021 | 19:45

Своим одноклассникам ученики пензенской школы № 49 рассказали историю 354-й стрелковой дивизии. Со сцены прозвучали имена героев и посвященные им стихи и песни. Тем временем в музее шла экскурсия: говорили об Антонине Синицыной - санитарке, которая вступила в свой первый бой на железнодорожных путях в Подмосковье.

«Она со страхом залезла под вагон и сидела там, и плакала, но потом подумала: надо идти и спасать раненых», - рассказала руководитель музея школы Татьяна Мордвинова.

Снаряды, оружие и патроны того времени дети тоже увидели. Отряд «Боевое братство» привез в школу найденный в экспедициях арсенал, которым пользовались бойцы. Алексей Аржанов любит слушать истории о Великой Отечественной. Молодой человек считает, что это поможет в будущем.

«Дети должны знать, что тогда люди пережили, какую цену заплатили и ради чего они это делали», - отметил одиннадцатиклассник.

«В этот день мы вспоминаем всех защитников Родины, которые отстояли честь и свободу нашего народа, дали возможность нам жить дальше и строить свое государство», - произнес директор школы Алексей Паюк.

Память героев почтили минутой молчания.