Общество

Пензенские школьники рассказали историю 354-й стрелковой дивизии

Печать

Своим одноклассникам ученики пензенской школы № 49 рассказали историю 354-й стрелковой дивизии. Со сцены прозвучали имена героев и посвященные им стихи и песни. Тем временем в музее шла экскурсия: говорили об Антонине Синицыной - санитарке, которая вступила в свой первый бой на железнодорожных путях в Подмосковье.

«Она со страхом залезла под вагон и сидела там, и плакала, но потом подумала: надо идти и спасать раненых», - рассказала руководитель музея школы Татьяна Мордвинова.

Снаряды, оружие и патроны того времени дети тоже увидели. Отряд «Боевое братство» привез в школу найденный в экспедициях арсенал, которым пользовались бойцы. Алексей Аржанов любит слушать истории о Великой Отечественной. Молодой человек считает, что это поможет в будущем.

«Дети должны знать, что тогда люди пережили, какую цену заплатили и ради чего они это делали», - отметил одиннадцатиклассник.

«В этот день мы вспоминаем всех защитников Родины, которые отстояли честь и свободу нашего народа, дали возможность нам жить дальше и строить свое государство», - произнес директор школы Алексей Паюк.

Память героев почтили минутой молчания.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
0
0
0
0
 
Гость||

Самое главное в этом -отстояли честь и свободу нашего народа. Они смогли!!!!!!!

Гость||

а про 338 почему молчат?

Гость||

Дед мой, который был в этой дивизии и погиб 10.08.1942, теперь в гробу переворачивается, от того , какая падаль нами теперь правит. За это он погиб?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте