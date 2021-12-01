В Белинском районе агрофирму оштрафовали за заброшенную землю

01.12.2021 | 15:45

У села Ольшанка Белинского района земельный участок площадью 269 000 кв. м зарос сорной травой. Вместо сельскохозяйственных культур его густо заселили пижма, полынь и пырей.

Это выяснила проверка, проведенная управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в июне. Нашелся и хозяин земли: с 4 сентября 2019 года она находится в собственности у ООО «Юго-Восточная Агрогруппа».

За то, что на земле не были своевременно проведены агротехнические мероприятия, Россельхознадзор оштрафовал агрофирму на 400 000 рублей. Однако представитель ООО не согласился с постановлением и подал жалобу в Белинский районный суд.

Служители Фемиды, рассмотрев материалы дела, пришли к выводу, что организация не выполнила обязательные мероприятия по улучшению земель и охране почв. Тем не менее размер штрафа снизили до 200 000 рублей.

Жалоба, поданная сельхозорганизацией в апелляционную инстанцию, не возымела действия.

«Судебная коллегия по административным делам посчитала назначенное наказание справедливым. Решение вступило в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.