Общество

Пензенские школьники задали вопросы и. о. прокурора области

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Недетских вопросов от школьников исполняющий обязанности прокурора области Александр Лейзенберг, возможно, не ожидал, но ответил на все.

«Какие преступления, которые прокуратура расследует, являются самыми опасными? И почему эти преступления не передать в ведомство полиции?» - поинтересовался подросток.

«Сложные дела как раз и были отданы следователям прокуратуры, а впоследствии остались в следственном комитете. Почему их не передать в органы внутренних дел? Вот, наверное, поэтому - ввиду сложности, общественной значимости», - пояснил и. о. прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг.

Диалог с подростками со всего региона состоялся онлайн. Подключились к нему заместитель председателя правительства области Олег Ягов, министр образования Алексей Комаров и представители молодежного парламента.

Дети спрашивали, как стать прокурором, какими качествами для этого нужно обладать, а также интересовались самыми громкими преступлениями, попадающими в поле зрения людей в синей форме. Рассказали на встрече и о региональной олимпиаде школьников, которая пройдет в следующем году. Победителям готовят хорошие призы.

«Кто-то из школьников, выпускников 11-го класса поедет учиться в очень авторитетную Саратовскую юридическую академию. Кроме того, в ваших школах будут проведены классные часы, мы будем приглашать представителей прокуратуры, они будут рассказывать об истории российской прокуратуры, как она сейчас работает. Много интересного предстоит нам сделать в 2022 году», - сообщил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Именно в 2022-м страна будет отмечать 300-летие российской прокуратуры. Яркой дате был посвящен и этот круглый стол с пензенскими старшеклассниками.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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