Общество

В Заречном из-за непогоды не стали менять маршрут автобусов

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Непогода, накрывшая Пензенскую область во вторник, 30 ноября, спутала планы зареченских теплоэнергериков, автовладельцев и пассажиров общественного транспорта.

В этот день в закрытом городе планировалось перекрыть проезжую часть на улице Литке у магазина «Кольцо» для ремонта компенсатора теплосети и ее изоляции.

Автобусы № 2, 4, 5, 101 и 103 должны были с 9:00 до 16:00 идти по другим маршрутам.

Однако из-за непогоды теплоресурсная организация решила отложить ремонт, и улицу перекрывать не стали. Как сообщил портал «Заречье сегодня», автобусы продолжают ездить по обычному маршруту.

Накануне в ГУ МЧС России по Пензенской области предупредили о желтом уровне погодной опасности на 30 ноября - ливне и ветре до 20 м/с с дневной температурой до +9.

1 декабря в области ожидается похолодание: ночью до -2, днем около нуля, возможен мокрый снег.

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Источник — фото zarpressa.ru
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Гость||

Да там и автобусов уж не осталось, одни дровищи и ходят раз в час, как в селе глухом! Росатом называется! Разворовали все и город разорили, распродали все сети частникам, а это стратегические объекты! Гладков нахапал и сбег, теперь следующий карманы набивает, а город загибается! Ужас!

Гость||

У нас полгода плохая погода, и че, каждые полгода менять маршрут?

Гость||

Зареченский автобус это гнилые газенваген

Гость||

Гость писал(a):

Да там и автобусов уж не осталось, одни дровищи и ходят раз в час
Заречный с Пензой перепутал?

Имя: Гость
Комментарий:

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