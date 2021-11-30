В Заречном из-за непогоды не стали менять маршрут автобусов

Непогода, накрывшая Пензенскую область во вторник, 30 ноября, спутала планы зареченских теплоэнергериков, автовладельцев и пассажиров общественного транспорта.
В этот день в закрытом городе планировалось перекрыть проезжую часть на улице Литке у магазина «Кольцо» для ремонта компенсатора теплосети и ее изоляции.
Автобусы № 2, 4, 5, 101 и 103 должны были с 9:00 до 16:00 идти по другим маршрутам.
Однако из-за непогоды теплоресурсная организация решила отложить ремонт, и улицу перекрывать не стали. Как сообщил портал «Заречье сегодня», автобусы продолжают ездить по обычному маршруту.
Накануне в ГУ МЧС России по Пензенской области предупредили о желтом уровне погодной опасности на 30 ноября - ливне и ветре до 20 м/с с дневной температурой до +9.
1 декабря в области ожидается похолодание: ночью до -2, днем около нуля, возможен мокрый снег.
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Да там и автобусов уж не осталось, одни дровищи и ходят раз в час, как в селе глухом! Росатом называется! Разворовали все и город разорили, распродали все сети частникам, а это стратегические объекты! Гладков нахапал и сбег, теперь следующий карманы набивает, а город загибается! Ужас!