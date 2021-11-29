Общество

В последний день осени пензенцев ожидает ливень и сильный ветер

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В ГУ МЧС России по Пензенской области предупредили о ливне и ветре до 20 м/с. Такая погода ожидается в регионе во вторник, 30 ноября.

Синоптики обещают осадки и температуру ночью до +2, днем до +9. Прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

1 декабря в области похолодает. Ночью столбик термометра опустится до -2, днем покажет около нуля. Возможен мокрый снег. Второй день зимы будет еще холоднее: -2 днем, -4 ночью. Синоптики прогнозируют осадки.

К концу недели в регионе вновь ожидаются плюсовые дневные температуры - до +5…6. Вероятны дожди со снегом.

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Гость||

хорошо что не -20мороза

Гость||

Осенью ливень? Да вы чтоооо!

Гость||

Осенью и ливень? Да вы чтооооо?

Гость||

Гололёд будет страшный!дожди ни к чему хорошему не приведут!Лёгкий мороз градусов -10!)))))

Гость||

Дура, в Пензе? Да вы чтоооо????

Имя: Гость
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