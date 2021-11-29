В последний день осени пензенцев ожидает ливень и сильный ветер

29.11.2021 | 16:33

В ГУ МЧС России по Пензенской области предупредили о ливне и ветре до 20 м/с. Такая погода ожидается в регионе во вторник, 30 ноября.

Синоптики обещают осадки и температуру ночью до +2, днем до +9. Прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

1 декабря в области похолодает. Ночью столбик термометра опустится до -2, днем покажет около нуля. Возможен мокрый снег. Второй день зимы будет еще холоднее: -2 днем, -4 ночью. Синоптики прогнозируют осадки.

К концу недели в регионе вновь ожидаются плюсовые дневные температуры - до +5…6. Вероятны дожди со снегом.