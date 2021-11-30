В районе области выявили более 40 новых случаев коронавируса

Во вторник, 30 ноября, стало известно, что в Пензенской области подтвердилось еще 370 случаев коронавируса. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
География новых случаев такова: по традиции большая часть пришлась на Пензу (257), на втором месте Пензенский район (42), на третьем - Кузнецкий (19), на четвертом - Шемышейский (11), на пятом - Башмаковский (10).
Еще 5 инфицированных выявили в Заречном, по 3 - в Лунинском, Неверкинском, Нижнеломовском, Пачелмском и Сердобском районах, по 2 - в Бессоновском, Каменском и Мокшанском, по 1 - в Спасском, Вадинском, Земетчинском, Иссинском и Малосердобинском.
Накануне оперштаб проинформировал о 15 пациентах, умерших от коронавируса, и о 492 выписаннных.
С начала пандемии коронавирус подтвердился в 91 818 случаях. 4 220 человек скончались от опасной инфекции, 64 343 выздоровели.
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