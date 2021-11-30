Общество

В районе области выявили более 40 новых случаев коронавируса

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Во вторник, 30 ноября, стало известно, что в Пензенской области подтвердилось еще 370 случаев коронавируса. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

География новых случаев такова: по традиции большая часть пришлась на Пензу (257), на втором месте Пензенский район (42), на третьем - Кузнецкий (19), на четвертом - Шемышейский (11), на пятом - Башмаковский (10).

Еще 5 инфицированных выявили в Заречном, по 3 - в Лунинском, Неверкинском, Нижнеломовском, Пачелмском и Сердобском районах, по 2 - в Бессоновском, Каменском и Мокшанском, по 1 - в Спасском, Вадинском, Земетчинском, Иссинском и Малосердобинском.

Накануне оперштаб проинформировал о 15 пациентах, умерших от коронавируса, и о 492 выписаннных.

С начала пандемии коронавирус подтвердился в 91 818 случаях. 4 220 человек скончались от опасной инфекции, 64 343 выздоровели.

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Гость||

И это эпидемия? Барашки хоть бы загуглили , что такое эпидемия

Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Роспотребнадзор не контролирует захоронение ковидных трупов,

Гость||

Надо делать общественные уборные из домок или камня по всему городу,там человек сможет цивилизованно освободиться от каловых масс,а сейчас все дворы в фекалиях вот вам и эпидемия.Сейчас 21век на дворе.

Гость||

В Кремле заверили, что не планируют вводить штрафы за отказ вакцинироваться от ковида

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