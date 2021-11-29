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Общество

Пензенцы попросили пустить их на утренники в детсадах по QR-коду

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Жительницы Пензенской области обратились к губернатору Олегу Мельниченко с просьбой разрешить им посетить новогодние утренники в детских садах по QR-коду.

Посты с таким содержанием женщины оставили в Instagram-аккаунте главы региона.

«Я разговаривала с воспитателями. Многие детки не понимают, для кого же они выступают, для чего готовятся, репетируют. Хорошо, что сейчас хотя бы есть возможность снять видео и быстро отправить родителям, но это же все равно совсем не то», - высказалась подписчица.

Женщин возмущает, что по QR-коду можно попасть на концерт, на сеанс в кинотеатре, в бассейн, фитнес-клуб, однако посещение утренников, «которых больше не будет в жизни» под запретом.

«Хочу сама нарядить ребенка и отправить на выступление», - написала пензячка.

В 2020-м из-за высокой заболеваемости коронавирусом на новогодних утренниках в детских садах родители не присутствовали. Кроме того, было запрещено приглашать и аниматоров, сыгравших бы роли Деда Мороза и Снегурочки. Сказочных персонажей изображали педагоги.

Ранее жителей области возмутил вход в детский сад по QR-коду. Родители, не имевшие документа, не могли зайти внутрь, одеть или раздеть ребенка. Власти пошли им навстречу, в дошкольных учреждениях создали буферные зоны.

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Гость||

«Хочу сама нарядить ребенка и отправить на выступление», - написала пензячка.

Что тебе все неймётся! Сиди дома, нечего носить заразу по дет.садам!Твой Q код не 100% гарантия

Гость||

Закройте все школы и д. сады. Омикрон стучится в двери!

Гость||

почему в масках не пускают? Маски не помогают от заразы? Зачем тогда заставляют их носить?

Гость||

Кхм... а других обращений к губернатору, от жителей, умоляющих ввести QR-коды везде, где только возможно, разве нет? Терешковой вон же писали в свое время, сотни тысяч писем приходило..

Гость||

Кто ж так просит?

С хоругвями, детьми на руках , ,а лучше коленопреклонённо.

Удачи !

Гость||

Гость писал(a):

нечего носить заразу по дет.садам!
Дети в любом случае ее принесут в детсад, если она есть в семье.

Гость||

Куклу дома наряжай, если не наигралась.

Гость||

Родители хуже детей. Сами хотят повиноваться и подчинаться.

Гость||

Вот вы и заслуживаете такой власти, которой хотите служить. Одно непонятно, почему другие-то нормальные люди должны из-за вас страдать.

Гость||

Нечего ответственность на других перекладывать.

Гость||

Хорошо хоть сейчас не так,а то раньше ,что на 1 сентября, что на утренник перлись всем родом. Прабабушка на двух клюшках,дед как ёлка весь в медалях,двоюродная тётка в кудрях и в колясках кузены. Это не считая расфуфыренной мамаши и папеньки сгордо поднятой головой. В общем собирали всех,кого только могли. Чтобы посмотреть как наследники стишки читают.

Гость||

Да вертел я ваши утренники,обойдёмся,на съэкономленные деньги ребенку торт лучше или ещё чего куплю.

Гость||

Вот это правильное решение! Одобрям-с!

Гость||

надо отменить все эти коды и прекратить кошмарить людей!!!

Гость||

Так люди сами виноваты,послушные все шибко.

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Имя: Гость
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