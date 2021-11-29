Пензенцы попросили пустить их на утренники в детсадах по QR-коду

Жительницы Пензенской области обратились к губернатору Олегу Мельниченко с просьбой разрешить им посетить новогодние утренники в детских садах по QR-коду.
Посты с таким содержанием женщины оставили в Instagram-аккаунте главы региона.
«Я разговаривала с воспитателями. Многие детки не понимают, для кого же они выступают, для чего готовятся, репетируют. Хорошо, что сейчас хотя бы есть возможность снять видео и быстро отправить родителям, но это же все равно совсем не то», - высказалась подписчица.
Женщин возмущает, что по QR-коду можно попасть на концерт, на сеанс в кинотеатре, в бассейн, фитнес-клуб, однако посещение утренников, «которых больше не будет в жизни» под запретом.
«Хочу сама нарядить ребенка и отправить на выступление», - написала пензячка.
В 2020-м из-за высокой заболеваемости коронавирусом на новогодних утренниках в детских садах родители не присутствовали. Кроме того, было запрещено приглашать и аниматоров, сыгравших бы роли Деда Мороза и Снегурочки. Сказочных персонажей изображали педагоги.
Ранее жителей области возмутил вход в детский сад по QR-коду. Родители, не имевшие документа, не могли зайти внутрь, одеть или раздеть ребенка. Власти пошли им навстречу, в дошкольных учреждениях создали буферные зоны.
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«Хочу сама нарядить ребенка и отправить на выступление», - написала пензячка.
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