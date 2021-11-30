В Малой Сердобе прокурор добился ликвидации стихийной свалки

30.11.2021 | 14:08

Прокуратура Малосердобинского района выявила незаконный полигон твердых бытовых отходов в Малой Сердобе. Жители села долгое время сваливали в этом месте мусор.

Прокурор возбудил дело и передал его в территориальный отдел Росприроднадзора. В итоге главу администрации сельского поселения оштрафовали на 10 тысяч рублей. Однако свалка так и не исчезла с лица земли: денег на ее ликвидацию в бюджете райцентра не нашлось.

Прокурор района провел два оперативных совещания, пригласив как чиновников, так и коммунальщиков. В итоге участники встреч установили источник финансирования, разработали алгоритм действий и механизмы его реализации.

Кроме того, прокуратура района обратилась в районный суд, который понудил администрацию Малой Сердобы до 1 декабря ликвидировать свалку и рекультивировать земельный участок.

«В настоящее время нарушения устранены в полном объеме, незаконный полигон твердых бытовых отходов ликвидирован», - сообщила старший помощник и. о. прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.