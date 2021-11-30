В Малой Сердобе прокурор добился ликвидации стихийной свалки

Прокуратура Малосердобинского района выявила незаконный полигон твердых бытовых отходов в Малой Сердобе. Жители села долгое время сваливали в этом месте мусор.
Прокурор возбудил дело и передал его в территориальный отдел Росприроднадзора. В итоге главу администрации сельского поселения оштрафовали на 10 тысяч рублей. Однако свалка так и не исчезла с лица земли: денег на ее ликвидацию в бюджете райцентра не нашлось.
Прокурор района провел два оперативных совещания, пригласив как чиновников, так и коммунальщиков. В итоге участники встреч установили источник финансирования, разработали алгоритм действий и механизмы его реализации.
Кроме того, прокуратура района обратилась в районный суд, который понудил администрацию Малой Сердобы до 1 декабря ликвидировать свалку и рекультивировать земельный участок.
«В настоящее время нарушения устранены в полном объеме, незаконный полигон твердых бытовых отходов ликвидирован», - сообщила старший помощник и. о. прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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penzainform.ru писал(a):эти отходы уже несколько лет коммунальные, а не бытовые