В Пензе производителя мебели поймали на пиратстве

Жителя Пензы осудили за незаконное использование объектов авторского права.

Мужчина почти 4,5 года (с 21 октября 2020-го по 25 марта 2025-го) использовал нелицензионные экземпляры программного продукта «Комплексная система автоматизации проектных работ и подготовки производства». Ущерб, который он причинил организации-правообладателю, оценили в 6 072 000 рублей.

В суде пензенец признал вину. Мужчина рассказал, что его жена зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и с 2015 года они занимались перепродажей мебели. Затем супруги решили реализовывать нестандартную мебель. Пензенцу приходилось рисовать эскизы карандашом.

В октябре 2020 года он нашел в интернете и скачал нелицензионную версию программы, с помощью которой можно создавать эскизы. Сначала он только изучал ее.

В 2023-м, решив заняться собственным производством нестандартной корпусной мебели, мужчина скачал обновленную версию программы. По его словам, в планах было протестировать ее на оборудовании, чтобы потом купить лицензионный продукт.

«Объявление о продаже программы он нашел на сайте объявлений. Стоимость была обозначена 1 000 или 1 500 рублей, которые он перевел по названным реквизитам. Продавец ему был неизвестен, но он понимал, что он не является правообладателем программного обеспечения. Через удаленный доступ продавец установил ему программу», - сообщили в Железнодорожном районном суде.

25 марта в офис пензенца пришли полицейские. Они изъяли два системных блока от компьютеров, где стояла программа. Мужчина сразу связался с правообладателем, принес извинения и купил лицензионный продукт за 1 004 000 рублей.

При назначении наказания суд учел, что пензенец впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении малолетнего ребенка, возместил ущерб в части, достаточной для потерпевшей стороны (1 004 000 рублей), и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Мужчине назначили наказание более мягкое, чем предусмотрено соответствующей статьей УК РФ, - штраф в доход государства в размере 300 000 рублей.

Системные блоки также были конфискованы в доход государства.

Источник — фото pxhere.com
