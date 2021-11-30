Общество

Оператор билайн предложил клиентам настроить персональный роуминг

Печать

Теперь клиенты билайна могут отправиться в путешествие с личным «роуминг-чемоданом», заранее выбрав один из пяти тарифных пакетов с учетом персональных интересов и специфики отдыха.

Провести внезапное рабочее совещание, посоветовать друзьям рецепт нового блюда, которое только что попробовал, и просто делиться самыми незабываемыми моментами отдыха в реальном времени - билайн поддержит абонента в разных ситуациях, даже необычных.

Настроить персональный роуминг* можно самостоятельно в приложении билайна. Все, что нужно, - это выбрать оптимальный пакет из представленных на выбор и подключить его. Оператор на основе потребления и предыдущего опыта использования связи в роуминге, если таковой есть, подбирает пять вариантов пакетов разного объема для путешествий от 3 до 15 дней. Абоненты могут подключить услугу, находясь еще дома, а активируется она автоматически после использования связи за границей.

Кроме того, в рамках предложения клиентам доступны дополнительные преимущества, например вернуть деньги на счет за неиспользованный пакет, если поездка вдруг отменилась. Пакет можно активировать или вернуть средства за него в течение 180 дней с даты приобретения**. А еще услугой можно пользоваться даже при перемещении между странами без дополнительной платы, ведь персональный роуминг от билайна действует более чем в 140 странах.

«У каждого из нас свои вкусы, и каждый из нас любит отдыхать по-своему. Кто-то выберет активное путешествие, полное приключений и событий, которым он захочет тут же поделиться с близкими, а кто-то предпочтет тихий отдых вместе с любимыми фильмами, сериалами и книгами. Мы понимаем, что каждый наш клиент - это уникальная личность со своими потребностями и желаниями, поэтому стараемся быть полезными и предоставлять персонализированные предложения. Вместе с персональным роумингом от билайна можно провести отдых так, как хочешь и планируешь, и оставаться на связи», - отметил вице-президент по продуктовому маркетингу билайна Александр Фетисов.

* Услуга платная. Действует в международном роуминге в ряде стран для физлиц-абонентов билайна предоплатной системы расчетов. Несовместима с тарифами «На максимум!», «На максимум+!», «Все за 1800 + роуминг архив 03.2021» и акцией «Специальное предложение от Visa и билайн». Подробные условия, ограничения и страны, где действуют персональные пакеты, - в приложении билайн (12+).

** Возврат возможен при условии, что пакет не был активирован.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте