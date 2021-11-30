Оператор билайн предложил клиентам настроить персональный роуминг

30.11.2021 | 10:31

Теперь клиенты билайна могут отправиться в путешествие с личным «роуминг-чемоданом», заранее выбрав один из пяти тарифных пакетов с учетом персональных интересов и специфики отдыха.

Провести внезапное рабочее совещание, посоветовать друзьям рецепт нового блюда, которое только что попробовал, и просто делиться самыми незабываемыми моментами отдыха в реальном времени - билайн поддержит абонента в разных ситуациях, даже необычных.

Настроить персональный роуминг* можно самостоятельно в приложении билайна. Все, что нужно, - это выбрать оптимальный пакет из представленных на выбор и подключить его. Оператор на основе потребления и предыдущего опыта использования связи в роуминге, если таковой есть, подбирает пять вариантов пакетов разного объема для путешествий от 3 до 15 дней. Абоненты могут подключить услугу, находясь еще дома, а активируется она автоматически после использования связи за границей.

Кроме того, в рамках предложения клиентам доступны дополнительные преимущества, например вернуть деньги на счет за неиспользованный пакет, если поездка вдруг отменилась. Пакет можно активировать или вернуть средства за него в течение 180 дней с даты приобретения**. А еще услугой можно пользоваться даже при перемещении между странами без дополнительной платы, ведь персональный роуминг от билайна действует более чем в 140 странах.

«У каждого из нас свои вкусы, и каждый из нас любит отдыхать по-своему. Кто-то выберет активное путешествие, полное приключений и событий, которым он захочет тут же поделиться с близкими, а кто-то предпочтет тихий отдых вместе с любимыми фильмами, сериалами и книгами. Мы понимаем, что каждый наш клиент - это уникальная личность со своими потребностями и желаниями, поэтому стараемся быть полезными и предоставлять персонализированные предложения. Вместе с персональным роумингом от билайна можно провести отдых так, как хочешь и планируешь, и оставаться на связи», - отметил вице-президент по продуктовому маркетингу билайна Александр Фетисов.

* Услуга платная. Действует в международном роуминге в ряде стран для физлиц-абонентов билайна предоплатной системы расчетов. Несовместима с тарифами «На максимум!», «На максимум+!», «Все за 1800 + роуминг архив 03.2021» и акцией «Специальное предложение от Visa и билайн». Подробные условия, ограничения и страны, где действуют персональные пакеты, - в приложении билайн (12+).

** Возврат возможен при условии, что пакет не был активирован.