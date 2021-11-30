Общество

«Новикомбанк» запускает вклад «Новогодний» с повышенной ставкой

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30 ноября «Новикомбанк» ввел вклад «Новогодний». Новый финансовый продукт дает возможность получить доход до 9% годовых, это одно из лучших предложений на рынке вкладов.

«Новикомбанк» отреагировал на изменения на рынке депозитов и запустил сезонный вклад с повышенным уровнем доходности. Воспользоваться предложением можно до 2 февраля 2022 года.

Ставка «Новогоднего» - от 8,25 до 9%. Она автоматически увеличивается при переходе суммы вклада в новый размерный диапазон. Пополнение возможно без ограничения. Выплата начисленных процентов производится в день окончания срока вклада.

Минимальная сумма - 50 тысяч рублей, максимальная - неограниченна.

Вклад открывается на 367 дней.

Клиенту, открывшему вклад «Новогодний» на сумму от 1,5 млн руб., «Новикомбанк» предоставляет возможность получить премиальную дебетовую карту без взимания комиссии за обслуживание в течение всего срока ее действия.

«Новикомбанк» регулярно предлагает сезонные вклады. Благодаря выгодным условиям по основной линейке депозитов и новым предложениям мы отмечаем постоянный приток средств вкладчиков. Так, за 9 месяцев этого года портфель вкладов физлиц увеличился на 23%. Мы оперативно реагируем на изменения, которые происходят на рынке вкладов, и предлагаем клиентам финансовые продукты, которые позволяют не только сберегать средства, но и получать реальный доход», - прокомментировал заместитель председателя правления банка Герман Белоус.

Открывать и пополнять вклад можно без посещения офиса в мобильном приложении или интернет-банке.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» основан 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.

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