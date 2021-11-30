Названы школы области, где учителя-новички станут миллионерами

В Пензенской области утвержден перечень вакансий для участия в программе «Земский учитель». Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.
Программа предусматривает компенсационные выплаты учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа либо города с населением до 50 тысяч человек.
На 2022 год имеются следующие вакансии:
- учитель математики школы № 3 р. п. Земетчино;
- учитель физики школы № 1 г. Сердобска;
- учитель русского языка школы с. Вазерки имени В. М. Покровского Бессоновского района.
Прием документов начнется 10 января 2022 года и продлится до 15 апреля. Сумма компенсационной выплаты составит 1 миллион рублей, которые учитель сможет расходовать по собственному усмотрению.
При этом должен соблюдаться ряд условий. Так, учителю на дату подачи документов должно быть не более 55 лет включительно. У него должно быть среднеее профессиональное или высшее образование, отвечающего квалификационным требованиям или профессиональным стандартам. Объем учебной нагрузки на него составит не менее 18 часов в неделю за ставку зарплаты.
Кроме того, участник программы должен отработать на месте своего трудоустройства не менее пяти лет.
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жаль что я не учитоль а тоба пошел