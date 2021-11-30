Общество

Названы школы области, где учителя-новички станут миллионерами

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В Пензенской области утвержден перечень вакансий для участия в программе «Земский учитель». Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Программа предусматривает компенсационные выплаты учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа либо города с населением до 50 тысяч человек.

На 2022 год имеются следующие вакансии:

- учитель математики школы № 3 р. п. Земетчино;

- учитель физики школы № 1 г. Сердобска;

- учитель русского языка школы с. Вазерки имени В. М. Покровского Бессоновского района.

Прием документов начнется 10 января 2022 года и продлится до 15 апреля. Сумма компенсационной выплаты составит 1 миллион рублей, которые учитель сможет расходовать по собственному усмотрению.

При этом должен соблюдаться ряд условий. Так, учителю на дату подачи документов должно быть не более 55 лет включительно. У него должно быть среднеее профессиональное или высшее образование, отвечающего квалификационным требованиям или профессиональным стандартам. Объем учебной нагрузки на него составит не менее 18 часов в неделю за ставку зарплаты.

Кроме того, участник программы должен отработать на месте своего трудоустройства не менее пяти лет.

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Гость||

жаль что я не учитоль а тоба пошел

Гость||

Не нуачо тибе б учителем русскага - нормал!

Гость||

ваши комментарии похожи на публичную выходку на городской площади! Ору и ору!

Гость||

Брехня!

Гость||

Премьер,Блин!Мне пока не хватает средств на такие вилы,как у Вас,чтобы соответствовать ,Вашим ,домам и не создать анклав!Мы в России народ простой я тебя,как увижу сразу скажу-" здорово!"

Гость||

Заметьте, что подобные комментарии никогда не удаляют.

Гость||

разделите 1 миллион на 5 лет (60 месяцев) пребывания в типичной сельской или районной школе и все станет ясно...

Гость||

3 вакансии на область - да это смех, показуха и имитация бурной заботы об образовании...

Гость||

Сейчас как ломанется народ в земские учителя!

Гость||

Гость писал(a):

разделите 1 миллион на 5 лет
Эй, не подсказывай, а то они так и учителя русского даже не найдут))

Гость||

Гость писал(a):

Эй, не подсказывай, а то они так и учителя русского даже не найдут))
ну да, учителя-математики, думаю, сразу все подсчитали!))

Гость||

В 90х все были миллионерами и что? Разорились, копейки все считают.

Гость||

Ну теперь даже ладу себе смогу купить

Гость||

Гость писал(a):

Ну теперь даже ладу себе смогу купить
с новыми ценами на автомобили - скорее половину лады.

Гость||

Хотелось бы чтобы Губернатор прокомментировал поведение Министра образования Комарова в 71 школе, или все привезённые Мельниченко министры- мракобесы?

Имя: Гость
Комментарий:

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