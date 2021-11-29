В Сосновоборском районе ребенок умер от отравления метанолом

29.11.2021 | 17:19

В региональном управлении Роспотребнадзора обнародовали статистику по отравлениям алкоголем в Пензенской области за 9 месяцев текущего года.

Специалисты отметили рост подобных происшествий по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Всего зарегистрировали 426 острых отравлений спиртосодержащей продукцией (на 7,3% больше, чем в 2020-м), 186 из них закончились гибелью людей (на 20% больше).

Зафиксировано 12 случаев отравления и среди детей до 14 лет. В Сосновоборском районе метанол стал причиной смерти 10-летней девочки.

«У подростков 15-17 лет зарегистрировано четыре случая острых отравлений спиртосодержащей продукцией. Смертельные исходы отсутствуют», - отметили в ведомстве.

Всего с января по сентябрь употребление некачественной спиртосодержащей продукции довело до больничной койки 360 мужчин (из них погибло 158), 66 женщин (скончалось 28).

«В возрастной структуре острых отравлений со смертельным исходом преобладает группа 60 лет и старше, на втором месте - группа 50-59 лет, на третьем месте - 40-49 лет», - добавили специалисты.

Чаще всего происшествия фиксировались в Иссинском районе, Пензе, Лопатинском, Малосердобинском, Бессоновском и Никольском районах.

29 ноября на пресс-конференции начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России Ренат Алмаев высказал мнение, что случаи острого отравления спиртосодержащей продукцией связаны с желанием жителей региона сэкономить.