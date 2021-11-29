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Общество

Смерти от алкоголя в области связали с желанием сэкономить

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В Пензенской области суррогатный алкоголь чаще всего реализуют в небольших магазинах и барах. Об этом рассказал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России Ренат Алмаев на пресс-конференции в понедельник, 29 ноября.

По его словам, борьба с нелегальным оборотом алкоголя является одним из приоритетных направлений для управления.

«Потому что погибают люди. На свадьбе летом 4 человека скончалось от суррогатного алкоголя. Даже за последние два месяца мы пресекли деятельность двух групп, которые разливали по бутылкам и продавали суррогатный алкоголь», - уточнил Алмаев.

Он добавил, что первая группа реализовывала опасную продукцию через бары.

«Вторую группу буквально недавно сняли, они работали через минимаркеты. В крупных торговых сетях контроль и логистика налажены очень четко, туда залезть практически нереально, а это вот такие маленькие магазины», - пояснил Алмаев.

Еще два летальных случая произошло в Городищенском районе.

«Все из-за чего? Из-за стремления сэкономить. Приобрести непонятный алкоголь по более низкой цене. Только потом экономия перерастает в летальные случаи, и это очень печально», - констатировал Ренат Алмаев.

Чтобы избежать повторения трагедии, пензенцев призвали внимательно относиться к своему здоровью и покупаемой продукции.

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Гость||

Не из-за желания сэкономить, а из-за отсутствия надлежащего контроля.

Гость||

Все проблемы от нищеты. А в нищету загнали большую часть страны.

Гость||

А что вы ожидали после поднятия акциз и введения дней когда не продают? Это логично, вы же этого и добивались!

Гость||

Последнее пропьем,но флот не опозорим!

Гость||

Водка три сотни и ещё повышать хотят, гады, как тут не экономить?

Гость||

А мы просто пить бросили после поднятия акциз.

Гость||

А мы сами гоним

Гость||

Я с утра боярышника лупанул и мир в розовом цвете,вот еду клиентов вожу на своем такси.

Гость||

Кто сам гонит там,почём продашь?

Гость||

Пить и курить-себе вредить.

Гость||

Шинки процветают,участковые знают.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.11.2021 12:28|

А мы просто пить бросили после поднятия акциз.

Гость писал(a):
Гость|29.11.2021 12:28|

А мы просто пить бросили после поднятия акциз.

Не патриоты

Гость||

Не,болеют они.

Гость||

Не, как пить бросили, так и болеть с утра перестали.

Гость||

Мы брали раньше у него, который сам гонит. Хорош.Бери.

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Имя: Гость
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