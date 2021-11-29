Смерти от алкоголя в области связали с желанием сэкономить

29.11.2021 | 11:30

В Пензенской области суррогатный алкоголь чаще всего реализуют в небольших магазинах и барах. Об этом рассказал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России Ренат Алмаев на пресс-конференции в понедельник, 29 ноября.

По его словам, борьба с нелегальным оборотом алкоголя является одним из приоритетных направлений для управления.

«Потому что погибают люди. На свадьбе летом 4 человека скончалось от суррогатного алкоголя. Даже за последние два месяца мы пресекли деятельность двух групп, которые разливали по бутылкам и продавали суррогатный алкоголь», - уточнил Алмаев.

Он добавил, что первая группа реализовывала опасную продукцию через бары.

«Вторую группу буквально недавно сняли, они работали через минимаркеты. В крупных торговых сетях контроль и логистика налажены очень четко, туда залезть практически нереально, а это вот такие маленькие магазины», - пояснил Алмаев.

Еще два летальных случая произошло в Городищенском районе.

«Все из-за чего? Из-за стремления сэкономить. Приобрести непонятный алкоголь по более низкой цене. Только потом экономия перерастает в летальные случаи, и это очень печально», - констатировал Ренат Алмаев.

Чтобы избежать повторения трагедии, пензенцев призвали внимательно относиться к своему здоровью и покупаемой продукции.