В Пензенской области за год возросла сумма долгов жителей

29.11.2021 | 09:46

В Пензенской области в среднем каждый житель должен банкам 242,3 тыс. рублей. Данные обнародовали эксперты ria.ru в понедельник, 29 ноября, в рейтинге регионов по уровню закредитованности населения.

Сурский край расположился на 52-м месте в списке из 85 субъектов.

Специалисты подсчитали, что соотношение среднедушевого долга пензенцев по кредитам и годовой зарплаты в 2021-м составило 66,2%. За год задолженность на одного жителя региона увеличилась до 40,3 тыс. рублей.

В 2020-м Пензенская область занимала 49-ю строчку в рейтинге закредитованности. В среднем житель региона был должен финансовым учреждениям 197,2 тыс. руб. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты тогда равнялось 58,8%.

На верхних строчках рейтинга с минимальными долгами банкам находятся Республика Ингушетия (задолженность в среднем на одного жителя - 36,3 тыс. руб.), Чеченская Республика (79,9 тыс. руб.), Республика Дагестан (74,8 тыс. руб.).

Самими закредитованными являются жители Курганской области (293,7 тыс. руб. - долг в среднем на одного человека), Республика Тыва (410,7 тыс. руб.), Калмыкия (339,8 тыс. руб.).