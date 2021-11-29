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Общество

В Пензенской области за год возросла сумма долгов жителей

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В Пензенской области в среднем каждый житель должен банкам 242,3 тыс. рублей. Данные обнародовали эксперты ria.ru в понедельник, 29 ноября, в рейтинге регионов по уровню закредитованности населения.

Сурский край расположился на 52-м месте в списке из 85 субъектов.

Специалисты подсчитали, что соотношение среднедушевого долга пензенцев по кредитам и годовой зарплаты в 2021-м составило 66,2%. За год задолженность на одного жителя региона увеличилась до 40,3 тыс. рублей.

В 2020-м Пензенская область занимала 49-ю строчку в рейтинге закредитованности. В среднем житель региона был должен финансовым учреждениям 197,2 тыс. руб. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты тогда равнялось 58,8%.

На верхних строчках рейтинга с минимальными долгами банкам находятся Республика Ингушетия (задолженность в среднем на одного жителя - 36,3 тыс. руб.), Чеченская Республика (79,9 тыс. руб.), Республика Дагестан (74,8 тыс. руб.).

Самими закредитованными являются жители Курганской области (293,7 тыс. руб. - долг в среднем на одного человека), Республика Тыва (410,7 тыс. руб.), Калмыкия (339,8 тыс. руб.).

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Гость||

Всем простить.

Гость||

Рады за банки- они живут,а остальные прозябают...

Гость||

Это нормально,это рынок и капитализм. Не вижу проблем.

Гость||

Гость писал(a):

Это нормально,это рынок и капитализм. Не вижу проблем.
а у нас что рыночные отношения?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Специалисты подсчитали, что соотношение среднедушевого долга пензенцев по кредитам и годовой зарплаты в 2021-м составило 66,2%. За год задолженность на одного жителя региона увеличилась до 40,3 тыс. рублей.

В СССР каждый день сообщалось о достижениях промышленности и товарах народного потребления. Людей тружеников премировали. Теперь же только угрозы, штрафы, гораничения.

Гость||

Да,у нас рыночные отношения,с 1991 года.Просыпайтесь уже.

Гость||

В среднем должны 242 тыс,ни я ни дети ,ни родители,ни родственники ни коп не взяли кредит,значит у многих долг полмиллиона или выше.Надо жить по средствам,а не закрывать один кредит другим.А то многие беря кредит даже не понимают ,что его не подарили,а надо отдавать,да ещё с %.

Гость||

Единственное на что можно взять кредит-покупка жилья,ну или"болезнь",все остальное деньги на ветер.....

Гость||

пора кидать раставщиков..

Гость||

Нищим должникам простить долги, а с богатых взыскать по полной.

Гость||

Вот он! Экономический рост!

Имя: Гость
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