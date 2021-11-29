Сетевое издание|18+|Понедельник|29 ноя 2021|15:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |

Общество

В Пензенской области удвоилось число выявленных фактов коррупции

Печать

В Пензенской области стали выявлять значительно больше коррупционных преступлений, их количество выросло более чем в два раза.

Об этом сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области Ренат Алмаев, подводя итоги работы структуры за 10 месяцев 2021 года.

«Количество задокументированных преступлений коррупционной направленности увеличилось с 45 до 94», - уточнил Алмаев.

В числе фигурантов уголовных дел: глава администрации района, глава администрации сельсовета, начальник управления специальной пожарной охраны МЧС, руководитель местного филиала Россельхозбанка, начальник отдела департамента ЖКХ, четыре депутата органов местного самоуправления, трое должностных лиц вузов в Пензе и одно в Кузнецке.

Бытовая коррупция чаще всего связана со сферами здравоохранения и образования. Статусная - с органами власти и местного самоуправления.

Ренат Алмаев связал рост числа выявленных незаконных фактов с активизацией борьбы с коррупцией. При этом, по его словам, погони за цифрами нет - есть планомерная ежедневная работа.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

одни глубоко и много..уважаемые люди.

Гость||

Это как с акционными скидками. Сначала увеличить цену в 4 раза, потом снизить в 2.

Гость||

Копнуть как надо так всех сажать надо и тех кто сажает, прогнило всё и уже скоро начнётся разваливаться, вот только Путин уйдёт и начнётся.

Гость||

Борьбой с бытовой коррупцией пытаются прикрыть чиновничью коррупцию высоко уровня, вот только срам фиговым листом не прикроешь.

Гость||

Гость писал(a):

вот только срам фиговым листом не прикроешь.
то что прикрывали фиговым листом срамом не считаю в отличие от этого так как природа

Гость||

Ну что ж, это рост. А рост это хорошо.

Гость||

жаль что я не коррупционер, не допущен до такой чести

Гость||

Наследственность тебя подвела

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте