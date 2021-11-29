В Пензенской области удвоилось число выявленных фактов коррупции

29.11.2021 | 11:13

В Пензенской области стали выявлять значительно больше коррупционных преступлений, их количество выросло более чем в два раза.

Об этом сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области Ренат Алмаев, подводя итоги работы структуры за 10 месяцев 2021 года.

«Количество задокументированных преступлений коррупционной направленности увеличилось с 45 до 94», - уточнил Алмаев.

В числе фигурантов уголовных дел: глава администрации района, глава администрации сельсовета, начальник управления специальной пожарной охраны МЧС, руководитель местного филиала Россельхозбанка, начальник отдела департамента ЖКХ, четыре депутата органов местного самоуправления, трое должностных лиц вузов в Пензе и одно в Кузнецке.

Бытовая коррупция чаще всего связана со сферами здравоохранения и образования. Статусная - с органами власти и местного самоуправления.

Ренат Алмаев связал рост числа выявленных незаконных фактов с активизацией борьбы с коррупцией. При этом, по его словам, погони за цифрами нет - есть планомерная ежедневная работа.