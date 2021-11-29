В Пензе устроили показ короткометражных фильмов

В Центре культуры и досуга Пензы состоялся просмотр работ, представленных на VIII Всероссийском молодежном фестивале короткометражных фильмов «Перерыв на кино». В его рамках студентам и школьникам показали игровую картину «Победа», видеоклип «Ржев», а также несколько документальных лент о фронтовиках.
«Это прежде всего история Великой Отечественной войны, история нашей страны, которую мы должны все знать. Ветеранов остается все меньше, надо больше впитывать то, о чем они говорят, оставлять это в своем сердце», - отметила зав. отделом культурно-просветительской работы ЦКиД г. Пензы Регина Сушкова.
В качестве реальной связи поколений после кинопоказа состоялся телемост с героями представленных документальных фильмов, с которыми участники фестиваля пообщались во время интернет-эфира.
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