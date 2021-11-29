Коронавирус в Пензенской области: новые случаи и смерти

29.11.2021 | 13:15

За минувшие сутки в Пензенской области выявили 373 заразившихся коронавирусной инфекцией. Данные в понедельник, 29 ноября, обнародовал региональный оперативный штаб.

Новые случаи COVID-19 подтвердили в Пензе (284), Пензенском (19), Кузнецком (17), Башмаковском, Нижнеломовском (по 8) районах, в ЗАТО Заречный (5), а также в Земетчинском, Камешкирском, Мокшанском, Шемышейском (по 4), Малосердобинском (3), Иссинском, Каменском, Наровчатском (по 2) районах.

По одному случаю инфекции зафиксировали в Спасском, Белинском, Вадинском, Колышлейском, Лунинском, Сердобском и Сосновоборском районах.

Всего с начала эпидемии в области подтвердили 91 448 случаев коронавируса.

За минувшие сутки медики выписали 461 пациента, общее количество выздоровлений составило 63 851. Зарегистрировано 23 новые смерти. Всего от коронавирусной пневмонии погибло 4 205 жителей региона.