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Общество

Коронавирус в Пензенской области: новые случаи и смерти

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За минувшие сутки в Пензенской области выявили 373 заразившихся коронавирусной инфекцией. Данные в понедельник, 29 ноября, обнародовал региональный оперативный штаб.

Новые случаи COVID-19 подтвердили в Пензе (284), Пензенском (19), Кузнецком (17), Башмаковском, Нижнеломовском (по 8) районах, в ЗАТО Заречный (5), а также в Земетчинском, Камешкирском, Мокшанском, Шемышейском (по 4), Малосердобинском (3), Иссинском, Каменском, Наровчатском (по 2) районах.

По одному случаю инфекции зафиксировали в Спасском, Белинском, Вадинском, Колышлейском, Лунинском, Сердобском и Сосновоборском районах.

Всего с начала эпидемии в области подтвердили 91 448 случаев коронавируса.

За минувшие сутки медики выписали 461 пациента, общее количество выздоровлений составило 63 851. Зарегистрировано 23 новые смерти. Всего от коронавирусной пневмонии погибло 4 205 жителей региона.

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Гость||

Плановое снижение пошло.

Гость||

Гость писал(a):

А где статистика по детям?
Если озвучить статистику по детям, то все школы надо переводить на удаленку. Вы этого хотите?

Гость||

13.45 да ты хоть слюной весь изойди, ковид ни куда не денется, а следующая волна будет ещё больше, ведь мракобесин антиваксеров ещё дофига, есть кому ковидные койки заполнять.

Гость||

Гость писал(a):

13.45 да ты хоть слюной весь изойди, ковид ни куда не денется, а следующая волна будет ещё больше, ведь мракобесин антиваксеров ещё дофига, есть кому ковидные койки заполнять
я никого ни за что не агитирую не осуждаю итп, поймите правильно, что бы понять что этот вирус опасен и вся это движуха, койки, выплаты врачам, вакцины, особенно ограничения от которых тряскт уже нужны мне бы им надо заразиться и им переболеть, а так отвечаю за себя я с детства ничем таким особо то не болел, даже из лужицы попить водички мог и ничего и с этим вирусом тоже ни разу не болел сколько все это идет и пока не заболею врядли пойму, да я такой, меняться позно

Гость||

пока не заболею врядли пойму, да я такой, меняться позно-

- Точно поздно меняться. Для начала надо было в школе учиться, а не из лужицы пить.

Гость||

Если бы власть специально не нагнетала, жили бы обычной жизнью.Прям у всех много знакомых кто помер от ковидлы? А кто помер, они так и так значит умерли бы

Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Роспотребнадзор не контролирует захоронение ковидных трупов

Гость||

Когда же услышат тех, кто переболел без полож.пцр и таки признают их переболевшими и дадут медотвод от вакцинации и допустят на работу?

Гость||

Что вы пристали со своим крематорием,церковь запрещает людей сжигать.А сейчас всех,даже у кого денег нет ,хоронят через церковное отпевание.Ну и много будет клиентов у вашего крематория,а строить собрались за счёт бюджета.Бюджета не резиновый,лучше дет.сад,школу или поликлинику построить вместо вашего крематория

Имя: Гость
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