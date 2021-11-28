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Общество

В Пензе ожидают поступления еще двух машин соцтакси

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Через полмесяца в Пензенскую область доставят два новых социальных такси для людей с ограниченными возможностями.

«Машина будет сделана на базе «Газели Next». Мы протестировали ее вместе с инвалидами, она подходит для транспортировки в сидячем положении, в лежачем положении. То есть мы будем продолжать использование таких машин. Одна машина отправится в город Заречный», - рассказал министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.

На данный момент социальные такси есть в Пензе, Кузнецке и Заречном. Житель областного центра Григорий Кристалев регулярно заказывает спецтранспорт. Право на такую услугу имеют люди, которые не могут передвигаться без кресел-колясок, костылей, тростей.

«Мне не хватает вызовов, которые они дают: сейчас 15 поездок, а было 10. Я часто езжу в онкологию, с одного конца в другой. А если нет такси, мне приходится платить», - пожаловался Григорий Кристалев.

Люди с ограниченными возможностями имеют право на 15 бесплатных поездок в год. Григорий Кристалев добавляет, что обе действующие в Пензе «Газели» не совсем удобны для него, он передвигается на костылях, а на них забираться в машину тяжело.

Мужчина предпочел бы легковое авто, такие переделывают под соцтакси. Но в регионе решили приобрести «Газели Next» - более подходящие, к тому же их уже протестировали.

В 2022-м запланировали купить еще два таких авто, они будут служить людям с ограниченными возможностями в Пензенском районе.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Люди с ограниченными возможностями имеют право на 15 бесплатных поездок в год.
Как можно ограничивать? А если необходимо чаще ездить, например, на лечение? Ноги себе приклеить?

Гость||

В Заречном на нем члены МСЭ ездят к инвалидам на освидетельствование.

Гость||

МСЭ давно все делают заочно

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Через полмесяца в Пензенскую область доставят два новых социальных такси для людей с ограниченными возможностями.
Два такси. Мертвому припарка на почти миллионный город.

Гость||

Ну так и не миллиону же надо соцтакси. Не так много инвалидов в городе - чуть больше ста тысяч. И не каждому каждый день надо. Читайте правила предоставления услуги. Незачем писать абы что, лишь бы плюнуть

Гость||

Гость писал(a):

Не так много инвалидов в городе - чуть больше ста тысяч.
100 000 инвалидов на 800 тыс. жителей, то есть каждый восьмой - инвалид и +2 такси на всех. Это называешь " лишь бы плюнуть"??? Ты нездоров видимо.

Гость||

Гость писал(a):

почти миллионный город.
516 тыс жителей это почти миллион?

Гость||

Гость писал(a):

28.11.2021 20:27|

Ну так и не миллиону же надо соцтакси...И не каждому каждый день надо. Читайте правила предоставления услуги. Незачем писать абы что, лишь бы плюнуть

Читай выше, инвалиды тебеговорят: «Мне не хватает вызовов, которые они дают: сейчас 15 поездок, а было 10. Я часто езжу в онкологию, с одного конца в другой. А если нет такси, мне приходится платить», - пожаловался Григорий Кристалев.

Гость||

И что?! Полно людей на микроскопической пенсии,но не инвалиды,ездят по больницам за свой счет и в общественном транспорте и на такси.

У инвалида 1-ой группы,который нормально трудился до инвалидности, пенсия может быть,могу документ показать, и 28000 рублей. А пенсии у многих до 9000 рублей не дотягивают.

Давайте всем сделаем бесплатный проезд! Даешь коммунизм!!

Гость||

Давайте всем сделаем бесплатный проезд! Даешь коммунизм!!

___

Достаточно сделать для социального такси 24 поездки в год из расчёта 2 поездки в месяц. Поездки оплачиваются 50/50 т.е. 50% из бюджета муниципального образования и 50% из бюджета Пензенской области.

Гость||

У инвалида 1-ой группы,который нормально трудился до инвалидности, пенсия может быть,могу документ показать, и 28000 рублей.

___

Это страховая пенсия и она индивидуальна. Не говоря уже о том что инвалиды 1 группы получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по инвалидности и за ними можно оформить уход и получать ещё денюжку.

Гость||

Полно людей на микроскопической пенсии,но не инвалиды,ездят по больницам за свой счет и в общественном транспорте и на такси.

___

Если пенсионер так часто ездит по больницам то ему пора подумать в сторону оформления инвалидности.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Через полмесяца в Пензенскую область доставят два новых социальных такси
penzainform.ru писал(a):
Одна машина отправится в город Заречный
Т.е. город Пенза получит всего 1 новую машину?

Гость||

Зато свисту от чиновников много.

Имя: Гость
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