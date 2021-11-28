В Пензе ожидают поступления еще двух машин соцтакси

28.11.2021 | 18:20

Через полмесяца в Пензенскую область доставят два новых социальных такси для людей с ограниченными возможностями.

«Машина будет сделана на базе «Газели Next». Мы протестировали ее вместе с инвалидами, она подходит для транспортировки в сидячем положении, в лежачем положении. То есть мы будем продолжать использование таких машин. Одна машина отправится в город Заречный», - рассказал министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.

На данный момент социальные такси есть в Пензе, Кузнецке и Заречном. Житель областного центра Григорий Кристалев регулярно заказывает спецтранспорт. Право на такую услугу имеют люди, которые не могут передвигаться без кресел-колясок, костылей, тростей.

«Мне не хватает вызовов, которые они дают: сейчас 15 поездок, а было 10. Я часто езжу в онкологию, с одного конца в другой. А если нет такси, мне приходится платить», - пожаловался Григорий Кристалев.

Люди с ограниченными возможностями имеют право на 15 бесплатных поездок в год. Григорий Кристалев добавляет, что обе действующие в Пензе «Газели» не совсем удобны для него, он передвигается на костылях, а на них забираться в машину тяжело.

Мужчина предпочел бы легковое авто, такие переделывают под соцтакси. Но в регионе решили приобрести «Газели Next» - более подходящие, к тому же их уже протестировали.

В 2022-м запланировали купить еще два таких авто, они будут служить людям с ограниченными возможностями в Пензенском районе.