В офис МФЦ на проспекте Строителей пришли с дезинфекцией

Они появляются тогда, когда другие уходят. В многофункциональный центр на проспекте Строителей, 90, прибыли сотрудники специализированной пожарно-спасательной части города Пензы с оборудованием, с помощью которого убивают всякую заразу. В том числе и коронавирус.
«Мы делаем это в конце рабочего дня. Многофункциональный центр работает до двух часов, он давно уже закрылся. В конце рабочего дня мы производим дезинфекцию дезсредством хлоргексидином. Оно абсолютно безвредно», - рассказал начальник СПСЧ Пензы Дмитрий Чупрунов.
Обрабатываются все контактные поверхности, к которым прикасаются посетители МФЦ: кресла, диваны, пол.
После того как работа закончена, сотрудники подразделения МЧС опрыскивают дезсредством и свои защитные костюмы.
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А полы там выходит никто не моет?,если все же уборку там производят,тогда дезинфекция на смарку.