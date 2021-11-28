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Общество

В офис МФЦ на проспекте Строителей пришли с дезинфекцией

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Они появляются тогда, когда другие уходят. В многофункциональный центр на проспекте Строителей, 90, прибыли сотрудники специализированной пожарно-спасательной части города Пензы с оборудованием, с помощью которого убивают всякую заразу. В том числе и коронавирус.

«Мы делаем это в конце рабочего дня. Многофункциональный центр работает до двух часов, он давно уже закрылся. В конце рабочего дня мы производим дезинфекцию дезсредством хлоргексидином. Оно абсолютно безвредно», - рассказал начальник СПСЧ Пензы Дмитрий Чупрунов.

Обрабатываются все контактные поверхности, к которым прикасаются посетители МФЦ: кресла, диваны, пол.

После того как работа закончена, сотрудники подразделения МЧС опрыскивают дезсредством и свои защитные костюмы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

А полы там выходит никто не моет?,если все же уборку там производят,тогда дезинфекция на смарку.

Гость||

Начальника мфц провакционируйте,или пусть сидит на самоизоляции.

Гость||

прибыли сотрудники специализированной пожарно-спасательной части города Пензы с оборудованием, с помощью которого убивают всякую заразу. В том числе и коронавирус

========

Ну если убивают "всякую заразу" и коронавирус, чёж не убьют его везде, что людей не мучить прививками и пропусками?

Гость||

Гость писал(a):

Начальника мфц провакционируйте,или пусть сидит на самоизоляции.
а для меня самоликвидация?

Гость||

". В конце рабочего дня мы производим дезинфекцию дезсредством хлоргексидином. Оно абсолютно безвредно», - "

Если безвредно, то почему они в хим защите, и как это "безвредное" убивает вирус?

Гость||

В хим защите для красивых фотографий!

Гость||

Хлоргексидин убивает коронавирус! Нобелевку в студию! Мы спасены!

Гость||

Почему в подъездах многоквартирных домов раз в неделю не производят санитарную обработку общественных мест в Пензе...забыли управляйте это делать...даже 1 раз в месяц не проводят работы дезинфекции в подъездах домов в городе...

Гость||

Гость писал(a):

Почему в подъездах многоквартирных домов раз в неделю не производят санитарную обработку
Обработают тебе. потом будешь кашлять и задыхаться. Сам не знаешь, что просишь? Мы наоборот из дома гоним всех подозрительных обработчиков.

Имя: Гость
Комментарий:

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