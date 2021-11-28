В офис МФЦ на проспекте Строителей пришли с дезинфекцией

28.11.2021 | 19:25

Они появляются тогда, когда другие уходят. В многофункциональный центр на проспекте Строителей, 90, прибыли сотрудники специализированной пожарно-спасательной части города Пензы с оборудованием, с помощью которого убивают всякую заразу. В том числе и коронавирус.

«Мы делаем это в конце рабочего дня. Многофункциональный центр работает до двух часов, он давно уже закрылся. В конце рабочего дня мы производим дезинфекцию дезсредством хлоргексидином. Оно абсолютно безвредно», - рассказал начальник СПСЧ Пензы Дмитрий Чупрунов.

Обрабатываются все контактные поверхности, к которым прикасаются посетители МФЦ: кресла, диваны, пол.

После того как работа закончена, сотрудники подразделения МЧС опрыскивают дезсредством и свои защитные костюмы.