Общество

Опубликован график работы МФЦ в майские праздники

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В предпраздничные и праздничные дни изменится график работы МФЦ. Об этом предупредили в Министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области.

- 29 апреля - Радоница, нерабочий день;

- 30 апреля - предпраздничный день, с 8:00 до 19:00;

- 1 мая - Праздник Весны и Труда, нерабочий день;

- 2 мая - с 8:00 до 20:00;

- 3 мая - с 8:00 до 14:00;

- 4 мая - нерабочий день;

- 5, 6, 7 мая - с 8:00 до 20:00;

- 8 мая - нерабочий день;

- 9 мая - День Победы, праздничный (нерабочий) день.

С 10-го числа МФЦ станут работать в обычном режиме.

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