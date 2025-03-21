Ажиотажа нет: в МФЦ рассказали о самозапрете на кредиты

21.03.2025 | 19:22

С 1 марта 2025 года россияне могут установить самозапрет на кредиты через портал «Госуслуги». Те, у кого нет возможности сделать это из дома, обращаются в сектор пользовательского сопровождения при МФЦ.

«Человек приходит, пользуется нашим инструментарием: компьютер, выход в интернет - и реализует услугу [подает заявление]», - сообщил директор ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Алексей Кардаков.

На 21 марта с таким запросом пришли 14 пензенцев. «Ажиотажного обращения пока нет», - прокомментировал Алексей Кардаков.

По его словам, планируется, что с 1 сентября заявления можно будет подать в окне обслуживания во всех офисах МФЦ.

Закон дает гражданам возможность устанавливать в своей кредитной истории самозапрет на заключение с ними банками и микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита. Но его нельзя поставить на ипотеку, автокредиты, обеспеченные залогом транспортного средства, основные образовательные займы и поручительства.

Алексей Кардаков предупредил: как только закон вступил в силу, активизировались мошенники. Они звонят людям и представляются сотрудниками портала «Госуслуги» или бюро кредитных историй. «Все звонки на эту тему - мошенники. Надо класть трубку», - подчеркнул директор МФЦ.