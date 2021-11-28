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Общество

Трех жителей области наказали за оскорбление чувств верующих

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В пресс-службе УМВД России по Пензенской области предупредили жителей региона об ответственности за оскорбление чувств верующих, прихожан, служителей русской православной церкви, представителей ислама.

Так, трое жителей области получили за неосторожные комментарии, размещенные в интернете, судимость.

«Их приговорили к выплатам штрафов в пользу государства в размере 20 000 и 25 000 рублей, а также к 180 часам обязательных работ», - добавили в пресс-службе.

По словам правоохранителей, пензенцы нередко забывают о необходимости соблюдать статью 5.26 КоАП РФ (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях), высказываясь во время обсуждений в социальных сетях.

Статья предусматривает штраф до 200 000 рублей или же обязательные работы до 120 часов за умышленное осквернение богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, мировоззренческой символики и атрибутики или же их порчу, уничтожение.

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Гость||

Ну, кто первый скажет?

Гость||

Не понял. Кто кого оскорбил?

Гость||

А как же с оскорблением чувств неверующих?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Их приговорили к ....... к 180 часам обязательных работ»
penzainform.ru писал(a):
Статья предусматривает ....... обязательные работы до 120 часов за умышленное осквернение
Это как???? Больше, чем предусмотрено статьей? Когда начнут наказывать за оскорбление чувств неверующих?

Гость||

Полностью поддерживаю, безбожников надо наказывать.

Гость||

Как же у нас верующие любят оскорбляться , страсть. Сомневающийся в своей вере, всегда найдет повод оскорбиться.

Гость||

Чувства верующего нельзя оскорбить, иначе он неверующий. А то что режим пополняет свой карман штрафами за счет неосторожно высказавшихся в Интернете людей, это совсем другая история и к религии не имеет никакого отношения.

Гость||

Также как и куаркод к здоровью населения

Гость||

Точно

Гость||

Наверное если нет веры то и нет чувств так наверное они думают

Гость||

Если человек искренне верит, кто бы ему что ни говорил, он будет продолжать верить и никакие его чувства это не затронет. А чувства есть у всех, оскорбить можно любого человека, но это уже другая статья.

Гость||

Верунишки ранимые нынче пошли.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):

«Их приговорили к ....... к 180 часам обязательных работ»

penzainform.ru писал(a):

Статья предусматривает ....... обязательные работы до 120 часов за умышленное осквернение

Это как???? Больше, чем предусмотрено статьей?

120 часов за

penzainform.ru писал(a):

умышленное осквернение богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, мировоззренческой символики и атрибутики или же их порчу, уничтожение.
А за комментарии 180.

Гость||

Мои чувства верующего оскорбляют постоянно требуя везде куар код!!! Я человек, а не пронумерованный товар!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

за неосторожные комментарии
А конкретнее? Это к любому комментарию можно придраться.

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Имя: Гость
Комментарий:

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