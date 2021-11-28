Трех жителей области наказали за оскорбление чувств верующих

28.11.2021 | 10:19

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области предупредили жителей региона об ответственности за оскорбление чувств верующих, прихожан, служителей русской православной церкви, представителей ислама.

Так, трое жителей области получили за неосторожные комментарии, размещенные в интернете, судимость.

«Их приговорили к выплатам штрафов в пользу государства в размере 20 000 и 25 000 рублей, а также к 180 часам обязательных работ», - добавили в пресс-службе.

По словам правоохранителей, пензенцы нередко забывают о необходимости соблюдать статью 5.26 КоАП РФ (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях), высказываясь во время обсуждений в социальных сетях.

Статья предусматривает штраф до 200 000 рублей или же обязательные работы до 120 часов за умышленное осквернение богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, мировоззренческой символики и атрибутики или же их порчу, уничтожение.