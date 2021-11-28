Стал известен список уголовно наказуемых фейков о COVID-19

28.11.2021 | 21:28

В сети появилась информация, что Росздравнадзор совместно с Роспотребнадзором составили список фейков о коронавирусной инфекции, за распространение которых может наступить уголовная ответственность.

«Под заведомо ложной информацией следует понимать такую информацию (сведения, сообщения, данные и т. п.), которая изначально не соответствует действительности, о чем достоверно было известно лицу, ее распространявшему», — указано в обзоре судебной практики.

В распоряжении ИА Regnum появилась информация, которая получена из источника, близкого к руководству Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

Уголовная или административная ответственность грозит физическим лицам за распространение следующей информации: искажение статистики, ложь о заболеваниях и смертях от ковида и после иммунизации; фейки о составе и последствиях применения вакцин (российских и зарубежных) от коронавируса; фейки про «химтрейлы и коронавирус» (распыление биологических агентов с самолетов - прим. редакции); фейки о природе коронавируса и его распространении; теории заговора, несущие угрозу ухудшения эпидемиологической ситуации («чипизация», «потеря субъектности человека/тела», и т.п.); фейки о причинах и последствиях введения QR-кодов (в дальнейшем — «паспортов здоровья и иммунизации»).

Согласно данным СМИ, в интернете уже появилась информация, что соцсети и мессенджеры занялись выявлением распространителей таких фейков. Уличенным в нарушении закона грозит ответственность в соответствии со ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») и ст. 207.2 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности вред здоровью, смерть человека или иные тяжкие последствия»).

Виновного в распространении фейков ждет штраф в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до трех лет.