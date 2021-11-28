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Общество

Стал известен список уголовно наказуемых фейков о COVID-19

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В сети появилась информация, что Росздравнадзор совместно с Роспотребнадзором составили список фейков о коронавирусной инфекции, за распространение которых может наступить уголовная ответственность.

«Под заведомо ложной информацией следует понимать такую информацию (сведения, сообщения, данные и т. п.), которая изначально не соответствует действительности, о чем достоверно было известно лицу, ее распространявшему», — указано в обзоре судебной практики.

В распоряжении ИА Regnum появилась информация, которая получена из источника, близкого к руководству Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

Уголовная или административная ответственность грозит физическим лицам за распространение следующей информации: искажение статистики, ложь о заболеваниях и смертях от ковида и после иммунизации; фейки о составе и последствиях применения вакцин (российских и зарубежных) от коронавируса; фейки про «химтрейлы и коронавирус» (распыление биологических агентов с самолетов - прим. редакции); фейки о природе коронавируса и его распространении; теории заговора, несущие угрозу ухудшения эпидемиологической ситуации («чипизация», «потеря субъектности человека/тела», и т.п.); фейки о причинах и последствиях введения QR-кодов (в дальнейшем — «паспортов здоровья и иммунизации»).

Согласно данным СМИ, в интернете уже появилась информация, что соцсети и мессенджеры занялись выявлением распространителей таких фейков. Уличенным в нарушении закона грозит ответственность в соответствии со ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») и ст. 207.2 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности вред здоровью, смерть человека или иные тяжкие последствия»).

Виновного в распространении фейков ждет штраф в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до трех лет.

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Гость||

Как бы резьбу не сорвало при закручивании гаек.

Гость||

А раньше говорили про гласность и свободу мнения.

Гость||

Интересно,вот почему,я последнее время так ненавижу роспотребнадзор ?

Гость||

Гость писал(a):

А раньше говорили про гласность и свободу мнения.
Это фейк

Гость||

Как будто у них агония началась.

Гость||

Росздравнадзор и Роспотребнадзор пусть своими непосредственными обязанностями занимаются, а не превышением должностных обязанностей, запугиванием граждан, нарушением их конституционных прав и свобод.

Гость||

Основные обязанности Роспотребнадзора – это: реагирование на жалобы граждан; проверки по выявлению нарушений прав потребителей; проверка соответствующей документации подконтрольных организаций; наказание нарушителей. При выявлении нарушений, Роспотребнадзор выдает предписание об устранении этих нарушений, выполнение которого обязательно. При этом Федеральная служба Роспотребнадзор оформляет постановление о наложении штрафа.

Гость||

Роспотребнадзор – это ведомство, которое следит за соблюдением порядка и законности на розничных рынках страны. Данное ведомство было создано специально для того, чтобы контролировать все аспекты деятельности производителей и продавцов, которые влияют на качество предлагаемой ими продукции.

Гость||

В отношении кого выполняется проверка Росздравнадзора?

Росздравнадзор проверяет деятельность следующих учреждений:

Учреждений здравоохранения.

Аптек.

Субъектов оптовой реализации медикаментов.

Прочих организаций и ИП, работающих в сфере здравоохранения.

То есть Росздравнадзор проверяет все учреждения, которые так или иначе заняты в сфере здравоохранения.

Гость||

Направления проверок

Направление проверочных мероприятий определяется исходя из специфики деятельности учреждения. Рассмотрим примеры:

Выдача лицензий на осуществление медицинской деятельности.

Соблюдение субъектами принятых медицинских стандартов.

Оценка исполнения правил осуществления осмотров пациентов, освидетельствований и экспертиз.

Оценка безопасности условий труда персонала.

Безопасность при эксплуатации медицинского оборудования.

Исполнение ограничений, принятых по отношению к медицинской деятельности.

Исполнение правил локального и ведомственного контроля.

Мероприятие может быть общим, комплексным. В процессе выполняется анализ всех направлений деятельности учреждения.

Гость||

Что именно проверяет Росздравнадзор?

Рассмотрим аспекты, которые проверяются Росздравнадзором:

Доступность сведений о медицинских услугах. Как правило, контролирующие органы сначала проверяют учреждение на предмет исполнения ФЗ «О защите прав потребителей». Если в медицинском учреждении есть локальные документы, они должны быть размещены на видном месте. Если компания оказывает платные услуги, информация о врачах также должна быть публичной. В учреждении должны иметься письменные согласия пациентов на врачебные вмешательства.

Наличие лицензии на деятельность, а также санитарно-эпидемиологического заключения. Информация из двух этих документов должна совпадать.

Образование медицинских работников. Сначала Росздравнадзор проверяет образование главного врача. Согласно требованиям, стаж его работы должен составлять не меньше 5 лет. Также лицо должно пройти обучение по направлению «Организация здравоохранения». Персонал, имеющий среднее образование, должен иметь в наличии сертификат специалиста. Осуществляется проверка наличия следующих документов: должностной инструкции, правильно оформленного трудового соглашения, диплома о специальном образовании, сертификата медицинского специалиста.

Проверка исполнения принятых медицинских стандартов. Для проверки стандартов изучается ключевая документация, оснащенность медицинских документов, правильность ведения учета.

Также Росздравнадзор может проверить такие аспекты, как:

Наличие учредительной документации.

Наличие приказа о назначении главврача.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Наличие документации об аренде здания медучреждения или о праве собственности.

Наличие соглашений со сторонними компаниями о техобслуживании или ремонте.

Наличие всех нужных сертификатов.

Соблюдение условий хранения медикаментов.

Наличие правил учета медикаментов.

Гость||

Гость писал(а):

> Интересно,вот почему,я последнее время так ненавижу роспотребнадзор ?

Ненужная контора.

Гость||

Никитку Мигалкова закройте на 1,5 года за бред про чипизацию при вакцинации. Или этот закон для смердов,а не для бояр?

Гость||

Есть штамм или нет

В России появление нового штамма вызвало споры. Так, член Совета Федерации Владимир Круглый заявил, что "омикрон"-штамм коронавируса уже есть в России.

По его мнению, эту инфекцию в страну могли завезти туристы, отдыхавшие в Египте.

"Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет", - заявил он.

По его мнению, необходимо закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока "омикрон"-вариант не будет изучен. А за теми, кто возвращается из Египта, следует устанавливать медицинское наблюдение, считает Круглый.

Однако в Роспотребнадзоре усомнились, что новый штамм проник к нам на территорию. Глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что, по сведениям на 28 ноября, штамм коронавируса "омикрон" в России пока не обнаружен.

На данный момент, указал учёный, идёт активная работа по секвенированию геномов коронавируса, включая пациентов, которые посещали зарубежные страны в последнее время.

Гость||

Туристы атакуют

Тем временем в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о панике, возникшей у туристов в связи с предложением закрыть Египет из-за "омикрона".

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что турагентам весь день пришлось успокаивать путешественников, опасающихся срыва запланированного тура.

По словам Ломидзе, никто в правительстве или оперштабе в настоящий момент всерьёз не рассматривает вариант "закрытия Египта".

Ломидзе уточнила, что, по предварительным данным АТОР, на вылеты в конце декабря - начале января туры в Египет уже забронировали порядка 80-100 тысяч туристов. При средней стоимости новогоднего тура в 80 тысяч рублей на двоих сумма забронированных турпакетов на Новый и год и новогодние каникулы в Египет может достигать 4 миллиардов рублей.

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