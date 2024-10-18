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Общество

В Сети распространяют фейк об атаке дрона на военчасть в регионе

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Проукраинские каналы распространяют «новость» об атаке вражеского дрона на военную часть, расположенную на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях в пятницу, 18 октября.

По его словам, тему активно разгоняют сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины. Их цель - вызвать панику у пензенцев.

«Сообщаю, что эта «информация» не соответствует действительности. Прошу жителей Пензенской области не распространять фейки и пользоваться только официальными источниками. Не дайте себя обмануть!» - обратился к гражданам Олег Мельниченко.

В августе в Пензенской области распространяли фейк о группе украинских диверсантов, обнаруженной в одном из районов.

«Данная информация распространяется источниками, связанными с иностранными государствами», - предупреждали в областном министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.

Жителей региона попросили сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам и не делиться непроверенными сведениями.

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