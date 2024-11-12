Мошенники начали действовать от имени помощников губернатора

12.11.2024 | 20:43

Во вторник, 12 ноября, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предупредил пензенцев о подозрительных сообщениях и звонках, поступающих от имени его помощников. По его словам, мошенники пытаются направить людей на противоправные действия или лишить их средств.

«Настоятельно прошу всех не реагировать на подобные сообщения и звонки в мессенджерах и всегда проверять профиль с которого вам пишут или звонят. У фейковых аккаунтов всегда скрыт телефонный номер, а имя пользователя представляет собой случайный набор символов», - объяснил глава региона своим подписчикам в соцсетях и Telegram.

Он попросил всех быть внимательными и не поддаваться на провокации злоумышленников, действующих с Украины с целью дестабилизации ситуации в Пензенской области.

«Несколько раз они пытались от имени моего фейкового аккаунта вести подрывную работу с главами территорий и руководителями структурных подразделений», - напомнил Мельниченко.

Так, в сентябре мошенники воспользовались увольнением Александра Воронкова с должности главы Бессоновского района и начали слать сообщения якобы от губернатора руководителям других муниципальных образований.

Одному из чиновников (предположительно, главе Вадинского района Михаилу Буслаеву), прислали такой текст: «Михаил Петрович, добрый день! Вчера на заседании Вы могли наблюдать, как глава Бессоновского района покидает наши ряды. Его предупреждали, он не прислушался. Надеюсь, взаимодействие с Вашим районом будет намного продуктивней».