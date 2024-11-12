Сетевое издание|18+|Вторник|12 ноя 2024|21:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Мошенники начали действовать от имени помощников губернатора

Печать
Telegram

Во вторник, 12 ноября, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предупредил пензенцев о подозрительных сообщениях и звонках, поступающих от имени его помощников. По его словам, мошенники пытаются направить людей на противоправные действия или лишить их средств.

«Настоятельно прошу всех не реагировать на подобные сообщения и звонки в мессенджерах и всегда проверять профиль с которого вам пишут или звонят. У фейковых аккаунтов всегда скрыт телефонный номер, а имя пользователя представляет собой случайный набор символов», - объяснил глава региона своим подписчикам в соцсетях и Telegram.

Он попросил всех быть внимательными и не поддаваться на провокации злоумышленников, действующих с Украины с целью дестабилизации ситуации в Пензенской области.

«Несколько раз они пытались от имени моего фейкового аккаунта вести подрывную работу с главами территорий и руководителями структурных подразделений», - напомнил Мельниченко.

Так, в сентябре мошенники воспользовались увольнением Александра Воронкова с должности главы Бессоновского района и начали слать сообщения якобы от губернатора руководителям других муниципальных образований.

Одному из чиновников (предположительно, главе Вадинского района Михаилу Буслаеву), прислали такой текст: «Михаил Петрович, добрый день! Вчера на заседании Вы могли наблюдать, как глава Бессоновского района покидает наши ряды. Его предупреждали, он не прислушался. Надеюсь, взаимодействие с Вашим районом будет намного продуктивней».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте