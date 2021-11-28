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Общество

От COVID-19 должны вакцинировать 126 тысяч пожилых пензенцев

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В Пензенской области иммунизацию против коронавирусной инфекции должны пройти 346 000 граждан старше 60 лет.

Как сообщили в территориальном фонде обязательного медицинского страхования, на данный момент привито 57% пожилых жителей региона.

126 000 граждан еще предстоит вакцинировать. В ближайшее время им отправят персональные приглашения о необходимости сделать прививку как в письменной форме, так и через звонки и мессенджеры.

Обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет в области ввели 17 ноября. Согласно постановлению главного санитарного врача региона, иммунизацию от коронавируса должны пройти как работающие, так и неработающие граждане.

Первый компонент пожилые люди должны получить до 15 декабря, второй - до 15 января. Исключение - те, кто переболел COVID-19 не более полугода назад или имеет медотвод.

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Гость||

Сколько ща стоит купить сертификат?

Гость||

Дед спрашивает.

Гость||
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В смысле должны? Мы разве не по обнуленной конституции живём?

Гость||

У нас вроде три ветви власти. Ещё и роспотребнадзорная образовалась?

Гость||

вот все умные= так скажите= как жить без вакцины? хоть кто то бы сказал=

Гость||

Все давно всё купили.

Гость||
+1

принципиально колоться не собираюсь. И нас очень много

Гость||
+1

Что значит,,должны,,???!!!пенсионеры никому,ничего не должны!они уже свое здоровье и жизнь вложили в развитие общества.прививка должна!!!быть добровольной!хотят делают,не хотят..не надо их запугивать и принуждать!

Гость||
+1

Чинки за свои посты беспокоятся и уж никак не за наше здоровье.

Гость||

Начальнице мфц 68 лет. Она привита?

Гость||

Гость|28.11.2021 11:21|

принципиально колоться не собираюсь. И нас очень много»

Телевизор, к счастью , не единственный источник информации для нас .

Гость||

Из 4-ч соседей по дому (все привились) в течении года умерло 3-человека(Строителей 144).Не от ковида конечно, но обострились их хронические болезни и все умерли.

Гость||

И где только телефоны берут.

Гость||

Мессенджеры мои родителям если сказать про это они скажут а что это такое нам нахрена это нужно

Гость||

11.21. Телевизор для вас не единственный источник информации, ещё одна баба, что на дворе сказала.

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Имя: Гость
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