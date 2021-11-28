От COVID-19 должны вакцинировать 126 тысяч пожилых пензенцев

28.11.2021 | 10:40

В Пензенской области иммунизацию против коронавирусной инфекции должны пройти 346 000 граждан старше 60 лет.

Как сообщили в территориальном фонде обязательного медицинского страхования, на данный момент привито 57% пожилых жителей региона.

126 000 граждан еще предстоит вакцинировать. В ближайшее время им отправят персональные приглашения о необходимости сделать прививку как в письменной форме, так и через звонки и мессенджеры.

Обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет в области ввели 17 ноября. Согласно постановлению главного санитарного врача региона, иммунизацию от коронавируса должны пройти как работающие, так и неработающие граждане.

Первый компонент пожилые люди должны получить до 15 декабря, второй - до 15 января. Исключение - те, кто переболел COVID-19 не более полугода назад или имеет медотвод.