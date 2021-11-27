В Росреестре назвали действенный способ защитить недвижимость

27.11.2021 | 15:18

Ежедневно в отделениях МФЦ по всей стране принимают тысячи заявлений на получение государственных услуг Росреестра. Иногда под видом обычных граждан чужой недвижимостью пытаются завладеть мошенники.

В Росреестре отметили, что большинство собственников не знают, каким образом можно защитить свое имущество от неправомерных действий и получать оперативные уведомления о любых изменениях в его отношении.

Специалисты Росреестра предложили владельцам недвижимости внести в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) свою электронную почту. Делается это по желанию собственника. Благодаря этому владелец недвижимости может оперативно получать из Росреестра информацию о действиях с его имуществом.

«По электронной почте Росреестр уведомит: о поступлении пакета документов на регистрацию прав в отношении вашей недвижимости (в том числе если документы поступили в электронном виде). Если вы ничего не знаете о предстоящей сделке, скорее всего, речь идет о неправомерных действиях в отношении вашего имущества. В этом случае вы можете связаться с сотрудниками Росреестра, и сделка не состоится. О возврате документов в отношении вашего имущества, представленных в электронном виде (при отсутствии в ЕГРН записи о возможности проведения электронной регистрации прав)», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, на электронную почту придут уведомления об исправлении в ЕГРН технических или реестровых ошибок по принадлежащим собственнику объектам недвижимости; об изменении данных правообладателя, характеристик принадлежащих ему объектов недвижимости, если сведения о таких изменениях поступили в орган регистрации прав из уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления (к примеру, площади, адреса, кадастровой стоимости, паспортных данных и т.д.); об аресте, запрете совершать сделки с недвижимостью в отношении объектов недвижимости собственника; о включении земельного участка в границы зоны с особыми условиями использования территории; о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте, установленном в отношении принадлежащего собственнику земельного участка.

Указать адрес электронной почты можно при подаче заявления на осуществление учетно-регистрационных действий или, если права собственника уже зарегистрированы, но в ЕГРН отсутствует адрес его электронной почты, владелец недвижимости может представить в орган регистрации прав заявление о внесении в ЕГРН сведений о таком адресе. Сделать это можно в ближайшем МФЦ.