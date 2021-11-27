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Общество

В Росреестре назвали действенный способ защитить недвижимость

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Ежедневно в отделениях МФЦ по всей стране принимают тысячи заявлений на получение государственных услуг Росреестра. Иногда под видом обычных граждан чужой недвижимостью пытаются завладеть мошенники.

В Росреестре отметили, что большинство собственников не знают, каким образом можно защитить свое имущество от неправомерных действий и получать оперативные уведомления о любых изменениях в его отношении.

Специалисты Росреестра предложили владельцам недвижимости внести в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) свою электронную почту. Делается это по желанию собственника. Благодаря этому владелец недвижимости может оперативно получать из Росреестра информацию о действиях с его имуществом.

«По электронной почте Росреестр уведомит: о поступлении пакета документов на регистрацию прав в отношении вашей недвижимости (в том числе если документы поступили в электронном виде). Если вы ничего не знаете о предстоящей сделке, скорее всего, речь идет о неправомерных действиях в отношении вашего имущества. В этом случае вы можете связаться с сотрудниками Росреестра, и сделка не состоится. О возврате документов в отношении вашего имущества, представленных в электронном виде (при отсутствии в ЕГРН записи о возможности проведения электронной регистрации прав)», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, на электронную почту придут уведомления об исправлении в ЕГРН технических или реестровых ошибок по принадлежащим собственнику объектам недвижимости; об изменении данных правообладателя, характеристик принадлежащих ему объектов недвижимости, если сведения о таких изменениях поступили в орган регистрации прав из уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления (к примеру, площади, адреса, кадастровой стоимости, паспортных данных и т.д.); об аресте, запрете совершать сделки с недвижимостью в отношении объектов недвижимости собственника; о включении земельного участка в границы зоны с особыми условиями использования территории; о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте, установленном в отношении принадлежащего собственнику земельного участка.

Указать адрес электронной почты можно при подаче заявления на осуществление учетно-регистрационных действий или, если права собственника уже зарегистрированы, но в ЕГРН отсутствует адрес его электронной почты, владелец недвижимости может представить в орган регистрации прав заявление о внесении в ЕГРН сведений о таком адресе. Сделать это можно в ближайшем МФЦ.

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Гость||

ПОНЯТНО ОДНО:

"Спасение утопающих — дело рук самих утопающих"...

КЛАССНАЯ ПОЗИЦИЯ...

Дальше промолчим, т.к. остались одни слова - ма..м

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Иногда под видом обычных граждан чужой недвижимостью пытаются завладеть мошенники.
А сообщать об этом полиции, следственному комитету и прокуратуре не пробовали? Типа, мы здесь не при делах, какие кто бумажки дал не знаем, нам только оформить и с себя ответственность снимаем? Так что ли? А тогда какую ответственность вы несёте за использование фальшивых документов?

Гость||

А когда приближенный к телу власти бизнес с помощью коррупционеров чинуш отжимает землю с недвижимостью под проекты этого бизнеса то как от этого защититься? В Пензе это уже началось.

Гость||

Калаш приобретай

Гость||

Раньше я жил напротив помойки,теперь я живу напротив дома.

Гость||

То есть надо перться в МФЦ и в очередях сидеть? А нельзя через сайт Госуслуги эту почту внести?

Гость||

Через госуслуги было бы вполне логично это сделать

Гость||

В МФЦ подать заявление проблематично,а вот почему нельзя через ЛК гос.услуг? Не понятное 33

Имя: Гость
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