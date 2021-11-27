Пензенские волонтеры провели антиэкстремистскую акцию

27.11.2021 | 17:00

В центре Пензы молодые люди в красных жилетках распространили листовки, где коротко и ясно говорится, что такое экстремизм, как можно с ним бороться и зачем.

«Иногда люди даже не осознают, что могут разместить у себя на странице экстремистские лозунги, опубликовать опасную фотографию с требованием лайков. Это запрещено, за это можно получить и административную, и уголовную ответственность», - напомнила волонтер Елизавета Дьячкова.

Андрей Минасян принял участие в акции по зову сердца. В волонтерское движение он пришел полтора года назад и считает, что сделал правильный выбор.

«Экстремизм - опасность для социума», - констатировал молодой человек.

«Чтобы знали, понимали ответственность. Молодых людей хочется уберечь: может случиться, что сами сломают себе судьбу и окажутся в местах лишения свободы, если не будут знать законодательство», - отметила специалист Дома молодежи Наталья Дьячкова.

За полчаса волонтеры раздали больше 100 листовок.