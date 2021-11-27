Пензенские волонтеры провели антиэкстремистскую акцию

В центре Пензы молодые люди в красных жилетках распространили листовки, где коротко и ясно говорится, что такое экстремизм, как можно с ним бороться и зачем.
«Иногда люди даже не осознают, что могут разместить у себя на странице экстремистские лозунги, опубликовать опасную фотографию с требованием лайков. Это запрещено, за это можно получить и административную, и уголовную ответственность», - напомнила волонтер Елизавета Дьячкова.
Андрей Минасян принял участие в акции по зову сердца. В волонтерское движение он пришел полтора года назад и считает, что сделал правильный выбор.
«Экстремизм - опасность для социума», - констатировал молодой человек.
«Чтобы знали, понимали ответственность. Молодых людей хочется уберечь: может случиться, что сами сломают себе судьбу и окажутся в местах лишения свободы, если не будут знать законодательство», - отметила специалист Дома молодежи Наталья Дьячкова.
За полчаса волонтеры раздали больше 100 листовок.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил обратной связи от подписчиков своего Telegram-канала на тему законопроектов о QR-кодах.
За 20 часов с момента публикации пост собрал:
> 430 000 просмотров
> 270 000 комментариев
> 13 000 пересылок
> 1 200 репостов в каналы и чаты
И здесь начинается самое интересное. В отношении ряда комментаторов к володинскому посту — ожидаются доследственные проверки, в том числе экспертизы, рассказал источник, близкий к следственным органам МВД РФ. Против них могут завести дела по статьям КоАП и УК о публичном распространении заведомо ложной информации об эпидемии ковида, экстремизме и призывах к нему. Возможное наказание — штрафы от 300 до 700 тысяч, либо лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Речь идет не о критике властей или их решений, а о комментариях с угрозами и призывами нарушать эпидемиологический режим, пояснил собеседник. По его словам, граждане присылали скриншоты и требовали «привлечь антиваксеров к ответственности».
Сразу вспоминаются слова выдающегося писателя и публициста Сергея Довлатова:
«Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И всё же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов? Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой? Ничего подобного. Их написали простые советские люди». Так что есть над чем задуматься, обсуждая противников и сторонников QR-кодирования.
Вячеслав Володин дал возможность обществу обсудить важнейшую на сегодня проблему, предложил диалог, люди отреагировали, но тут появилась «третья сила», которая развернула ситуацию и начинает грозить излишне ретивым комментаторам. Получается, что через Володина выявили QR-противников, «на ловца и зверь бежит».
Авторы к посту Вячеслава Володина будут выявлены и наказаны, но как быть, когда у всех на слуху явно провокационные высказывания публичных персон, которые так и остались без внимания и МВД, и прокуратуры.