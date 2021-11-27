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Общество

Пензенские волонтеры провели антиэкстремистскую акцию

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В центре Пензы молодые люди в красных жилетках распространили листовки, где коротко и ясно говорится, что такое экстремизм, как можно с ним бороться и зачем.

«Иногда люди даже не осознают, что могут разместить у себя на странице экстремистские лозунги, опубликовать опасную фотографию с требованием лайков. Это запрещено, за это можно получить и административную, и уголовную ответственность», - напомнила волонтер Елизавета Дьячкова.

Андрей Минасян принял участие в акции по зову сердца. В волонтерское движение он пришел полтора года назад и считает, что сделал правильный выбор.

«Экстремизм - опасность для социума», - констатировал молодой человек.

«Чтобы знали, понимали ответственность. Молодых людей хочется уберечь: может случиться, что сами сломают себе судьбу и окажутся в местах лишения свободы, если не будут знать законодательство», - отметила специалист Дома молодежи Наталья Дьячкова.

За полчаса волонтеры раздали больше 100 листовок.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил обратной связи от подписчиков своего Telegram-канала на тему законопроектов о QR-кодах.

За 20 часов с момента публикации пост собрал:

> 430 000 просмотров

> 270 000 комментариев

> 13 000 пересылок

> 1 200 репостов в каналы и чаты

И здесь начинается самое интересное. В отношении ряда комментаторов к володинскому посту — ожидаются доследственные проверки, в том числе экспертизы, рассказал источник, близкий к следственным органам МВД РФ. Против них могут завести дела по статьям КоАП и УК о публичном распространении заведомо ложной информации об эпидемии ковида, экстремизме и призывах к нему. Возможное наказание — штрафы от 300 до 700 тысяч, либо лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Речь идет не о критике властей или их решений, а о комментариях с угрозами и призывами нарушать эпидемиологический режим, пояснил собеседник. По его словам, граждане присылали скриншоты и требовали «привлечь антиваксеров к ответственности».

Сразу вспоминаются слова выдающегося писателя и публициста Сергея Довлатова:

«Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И всё же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов? Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой? Ничего подобного. Их написали простые советские люди». Так что есть над чем задуматься, обсуждая противников и сторонников QR-кодирования.

Вячеслав Володин дал возможность обществу обсудить важнейшую на сегодня проблему, предложил диалог, люди отреагировали, но тут появилась «третья сила», которая развернула ситуацию и начинает грозить излишне ретивым комментаторам. Получается, что через Володина выявили QR-противников, «на ловца и зверь бежит».

Авторы к посту Вячеслава Володина будут выявлены и наказаны, но как быть, когда у всех на слуху явно провокационные высказывания публичных персон, которые так и остались без внимания и МВД, и прокуратуры.

Гость||

России нужна не борьба с экстремизмом, а борьба с дебилизмом.

Гость||

Если так пойдет и дальше, то уже скоро жажду справедливости признают экстремизмом или наркотической зависимостью.

Гость||

Жизнь заканчивается там, где правда приравнивается к экстремизму!!!

Гость||

Доктор нам пропишет клизму,

Чтоб лечить от экстремизма.

Клизма десять раз на дню,

Чтоб не думали фигню.

Гость||

в обществе тотальной лжи говорить правду является экстремизмом, Дж Оруэлл, вот что я единственное знаю об экстремизме, а остальное угрозы, суть которых сколько с кого могут взять за слова

Гость||

Гость писал(a):

Расстреливать тех, кто покупает фальшивые сертификаты
расстрелялка не выросла, испугал лысого расчесткой

Гость||

В Ростовской области 11 сентября 2009 года писатель Толстой Лев Николаевич, мужчина 1828 г. рождения, русский, женатый, место прописки: Ясная Поляна Щекинского р-на Тульской обл., был признан экстремистом в ходе одного антиэкстремистского процесса в Таганроге.

В интернете выложено заключение экспертизы, которая засвидетельствовала об экстремистский характер мировоззрения Льва Толстого, возбуждавшего религиозную вражду и/или ненависть по признакам статьи 282 УК РФ, в частности, в следующем высказывании писателя: «Я убедился, что учение [русской православной] церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения».

Гость||

За чей счёт листовки?

Гость||

За чей счёт жилетки?

Гость||

Почему Дьячкова и Минасян не соблюдали по отношению к гражданам социальную дистанцию 1,5 м.?

Гость||

Сколько получает из бюджета куратор этих волонтёров?

Гость||

- Как в России называются люди, выступающие за свободу слова и честные выборы?

- Экстремисты!

Гость||

почему их не скрутили и не отвели в автозаки? все акции запрещены в связи с ковиддисциплиной я как понимаю

Гость||

С точки зрения правительства РФ население делится на три категории экономической "подкованности":

1) люди, обвиняющие в росте цен кондукторов, продавцов, производителей, хозяев торговых сетей, банков, ресурсо- добывающие компании и т. п. - экономически безграмотные.

2) люди, обвиняющие в росте цен мировой рынок, козни зарубежных врагов, ковид и т. п. факторы, не зависящие от работы правительства и государственной думы - лояльные и экономически-образованные граждане.

3) люди, обвиняющие руководство страны в некомпетенции, воровстве и крахе экономики - экстремисты, ставящие своей целью развал страны и смену правящего демократического общественного строя.

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Имя: Гость
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