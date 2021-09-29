Общество

В Пензе с начала года выявили более 8 000 безмасочников

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В Пензе с начала года по 27 сентября составили протоколы на 8 218 безмасочников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Рейды проводили сотрудники полиции. Они обследовали 24 993 объекта потребительского рынка.

Ранее администрация областного центра предупредила, что в связи с неблагополучной эпидемической обстановкой проверки выполнения правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения участятся.

Штраф за нарушение составляет от 1 000 до 30 000 рублей.

Также горожанам напомнили о важности использования СИЗов и соблюдения социальной дистанции в местах скопления народа.

27 сентября стало известно, что красные зоны пензенских больниц переполнены, заболевших везут в районные медучреждения.

Если рост заболеваемости продолжится, не исключены переход школьников на дистанционное обучение и введение более жестких ограничений.

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Гость||

Профанация борьбы со «сверхопасным» вирусом)

Гость||

Нужно больше золота

Гость||

На инаугурации сколько оштрафовали безмасочников?

Гость||

На инаугурации сколько оштрафовали безмасочников?

——

И у всех от были куар коды?

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