Общество

В Пензе энергетики просят дачников вовремя передавать показания

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В связи с завершением летнего периода и приближающимся окончанием дачного сезона гарантирующий поставщик электроэнергии «ТНС энерго Пенза» напоминает собственникам загородной недвижимости о необходимости ежемесячной передачи показаний, несмотря на сезонное пользование.

Даже при отсутствии фактического потребления своевременная передача показаний приборов учета позволит потребителям избежать лишних затрат. Согласно законодательству, при отсутствии показаний расчет платы за электричество первые три месяца производится исходя из среднемесячного потребления, а затем - по нормативу.

Причем начисления по нормативу будут производиться вплоть до той поры, пока компания не получит от клиента показания прибора учета. Из-за этого возможно образование задолженности, которая взыскивается через суд.

Передавать показания приборов учета электроэнергии можно быстро и удобно любым дистанционным способом:

- на сайте «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru - без регистрации;

- в «Личном кабинете» на сайте компании;

- с помощью мобильного приложения (для iOS и Android);

- по телефону единого контактного центра (8412) 98-78-48;

- при помощи голосового помощника «Алиса» от «Яндекса», произнеся команду «Алиса! Включи навык «ТНС энерго».

Получать актуальную информацию о балансе лицевого счета также поможет электронная квитанция, при подключении которой счета приходят на электронную почту клиента.

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