Общество

В Никольском районе вырубили сосны на 4,5 млн рублей

Печать

В Никольском районе инспекторы обнаружили в Большевьясском лесничестве место незаконной вырубки. Под топор браконьеров попали сосны.

Объем незаконной вырубки составил 205 куб. м. Ущерб, причиненный лесному хозяйств, оценили в 4 млн 560 тыс. 756 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, личность злоумышленника установлена. Материалы по факту нарушения закона переданы в полицию, проводится проверка.

Ранее факт незаконной вырубки лесных насаждений выявили в Белинском лесничестве. Житель Каменского района добыл дуб, ясень и клен на сумму 1 млн 100 тыс. рублей.

«Министерство лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области напоминает, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы и штраф до 3 млн руб. с возмещением причиненного ущерба», - добавили в пресс-службе.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Это китайцы

Гость||

Дурачок пишит....

Гость||

А где Мосвин?

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок пишит....
Так не пиши и проканаешь за умного...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.09.2021 14:10|

А где Мосвин?

за Ванюшкой в очереди стоит

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте