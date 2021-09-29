В Никольском районе вырубили сосны на 4,5 млн рублей

29.09.2021 | 13:27

В Никольском районе инспекторы обнаружили в Большевьясском лесничестве место незаконной вырубки. Под топор браконьеров попали сосны.

Объем незаконной вырубки составил 205 куб. м. Ущерб, причиненный лесному хозяйств, оценили в 4 млн 560 тыс. 756 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, личность злоумышленника установлена. Материалы по факту нарушения закона переданы в полицию, проводится проверка.

Ранее факт незаконной вырубки лесных насаждений выявили в Белинском лесничестве. Житель Каменского района добыл дуб, ясень и клен на сумму 1 млн 100 тыс. рублей.

«Министерство лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области напоминает, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы и штраф до 3 млн руб. с возмещением причиненного ущерба», - добавили в пресс-службе.