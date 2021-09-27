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Общество

Жителей области наградили за развитие внутреннего туризма

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Получили по заслугам - за развитие и продвижение внутреннего туризма. В Губернаторском доме чествовали людей, которые делают Пензенскую область более известной и привлекательной для путешественников.

Наградили победителей и призеров сразу трех конкурсов. «Дивный Сурский край» - в его рамках фото- и видеопрезентации делали рядовые пензенцы. В других категориях участвовали представители муниципальных образований, разрабатывали туристские бренды и повышали рейтинг своих городов и районов.

«Требования - это более 15 позиций, если не ошибаюсь. Поэтому здесь рассматривался вопрос о наличии коллективных средств размещения, о наличии муниципальной программы по развитию туризма», - сообщил врио 1-го зам. председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Людмила Егорова представляет администрацию Кузнецкого района. Она вместе с коллегами заняла второе место в одной из номинаций.

«Мы представляли бренд «Вослед Радищеву в Кузнецкий», который строится на трех смысловых элементах: подкова, дорога и (узнаваемый образ) церковь Спаса Преображения Господня, это единственный памятник, которых сохранился до наших дней от радищевских времен», - рассказала начальник отдела администрации Кузнецкого района Людмила Егорова.

Пензенская область находится на 52-м месте общероссийского туристского рейтинга.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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