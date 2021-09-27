В Бессоновском районе 2 пары пришли в загс в нетрадиционных нарядах

27.09.2021 | 13:50

В загсе Бессоновского района провели две нестандартные церемонии бракосочетания. Неординарность заключалась в выборе стиля одежды.

25 сентября в местном загсе узами Гименея сочетались молодожены, пришедшие в джинсах и тематических футболках. Под стать им были и их гости.

«Традиционная свадьба - это невеста в белом, жених в темном, гости в вечерних нарядах. Для многих современных пар все это представляется слишком обыденным, скучным, стереотипным. Самый простой способ провести свадьбу неординарно - сделать ее тематической или цветной.

Многие пары выбирают свадьбу в стиле джинс из-за ее практичности. Это отличный способ проявить оригинальность», - заявили в пресс-службе Управления ЗАГС Пензенской области.