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Общество

В Бессоновском районе 2 пары пришли в загс в нетрадиционных нарядах

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В загсе Бессоновского района провели две нестандартные церемонии бракосочетания. Неординарность заключалась в выборе стиля одежды.

25 сентября в местном загсе узами Гименея сочетались молодожены, пришедшие в джинсах и тематических футболках. Под стать им были и их гости.

«Традиционная свадьба - это невеста в белом, жених в темном, гости в вечерних нарядах. Для многих современных пар все это представляется слишком обыденным, скучным, стереотипным. Самый простой способ провести свадьбу неординарно - сделать ее тематической или цветной.

Многие пары выбирают свадьбу в стиле джинс из-за ее практичности. Это отличный способ проявить оригинальность», - заявили в пресс-службе Управления ЗАГС Пензенской области.

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Источник — фото zags.pnzreg.ru
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Гость||

Ориентация традиционная была?

Гость||

При окраске стен в подъездах МКД красильщики обязаны применять защитные экраны для дверей и окон, электрощитов. Взамен этого принуждают жителей завешивать простынями, скатертями и старыми кальсонами. А если их нет или силы не позволяют устанавливать такие украшения?

Гость||

проходили мимо, решили зайти

Гость||

Вымя четкое. Хотел бы помять.

Гость||

Между ни и в ротик. Зачетные.

Имя: Гость
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