Ликбез

Как сделать старые полотенца снова мягкими?

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Вопрос от интернет-пользователя

Некоторые полотенца со временем стали жесткими, ими неприятно пользоваться. Можно ли вернуть им в прежнее состояние, вернув мягкость?

Ответ специалиста

Существует несколько способов восстановить былую мягкость полотенец.

Стирка с применением уксуса

В отсек стиральной машины, куда обычно добавляется кондиционер, нужно влить 0,5 стакана белого уксуса. Он способен удалить остатки въевшегося мыла и размягчить ткань.

Использование соды

Также бороться с жесткостью может сода. Ее необходимо засыпать в машинку вместе со стиральным порошком, после чего запустить режим, подходящий для изделия.

Добавление мячей

Добиться желаемого результата можно и без применения уксуса и соды. Постирайте полотенца, добавив в барабан пару теннисных мячей либо специальных шаров. Это сделает ткань более пушистой.

Чтобы полотенца дольше оставались мягкими, сушите их вдали от батарей. Высокие температуры делают ворс грубее.

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Источник — фото pxhere.com
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